Ferrari Roma - 31 esemplari

Con proporzioni armoniose e volumi bilanciati il nuovo coupé di Maranello si ispira alle mitiche Gt Ferrari a motore anteriore degli anni '60. Dal punto di vista tecnico la Roma introduce una serie di importanti novità in grado di porla ai vertici della categoria in termini di prestazioni assolute e divertimento di guida. Tra queste il rinnovato gruppo motopropulsore con cambio a 8 rapporti, l'introduzione del Manettino a cinque posizioni (novità assoluta per la gamma Gran Turismo) e il miglior rapporto peso/potenza del segmento, aspetti che contribuiscono a rendere la Roma l'auto V8 2+ a motore anteriore la Ferrari più potente e divertente dei suoi oltre 70 anni di storia. La vettura si distingue inoltre per l’eccezionale guidabilità nel quotidiano e per il comfort di bordo.



