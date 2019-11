Ferrari Roma configuratore

La Ferrari Roma è ampiamente personalizzabile. Se con il configuratore si può “creare” virtualmente la propria supercar, Ferrari mette a disposizione il progetto Taylor Made.

E' l'esclusivo programma della Casa di Maranello per quei clienti che desiderano una personalizzazione a livello sartoriale della propria automobile, così da renderla unica e inconfondibile, nonché fortemente correlata alla propria personalità e ai propri gusti. Il programma Tailor Made prosegue la tradizione nata a Maranello negli anni ‘50 e sviluppatasi in quelli successivi, un'epoca in cui si personalizzavano le automobili scegliendo in grande libertà tessuti, pelli, ebanisterie, colori e finiture, al fine di renderle realmente uniche e “cucite su misura” per soddisfare le richieste dei clienti più appassionati ed estrosi di quel periodo.