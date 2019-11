Ferrari Roma, la coupé V8 da 620 cv che rivoluziona lo stile del Cavallino L’ultima nata di Maranello completa il piano dei cinque modelli previsti per il 2019. Dotata di soluzioni tecniche all’avanguardia è capace di superare i 320 km/h e sfida Porsche 911 di Simonluca Pini

Non chiamatela Portofino Coupé. La nuova Ferrari Roma completa la gamma di novità lanciate dal Cavallino nel 2019 e lo fa con un modello inedito sia nel design che negli interni. Ultimo debutto dopo F8 Tributo, SF 90 Stradale, Tributo Spider e 812 Gts, la nuova coupé V8 2+2 porta nella gamma Ferrari la perfetta concorrente di modelli iconici e dal grande successo commerciale come la Porsche 911 Turbo.

Disegnata dal Centro Stile diretto da Flavio Manzoni, la Roma è una coupé 2+2 dalle linee pulite e con tratti che si ispirano a modelli iconici del passato come la 250 GT Berlinetta lusso e la 250 GT 2+2. Nel dettaglio la Roma è caratterizzata da una linea slanciata che parte dal cofano anteriore, sottolineando la linea essenziale della fiancata a fusoliera e il volume fastback della cabina, raccolto e sbilanciato sul posteriore. Addio prese d’aria oversize o loghi sulla carrozzeria, con la voglia di “understatement” che regna sovrana. Il raffreddamento è garantito da una superficie traforata solo dove necessario, che reinterpreta il concetto stesso di calandra.

I due proiettori full led, attraversati da una barra luminosa orizzontale, sono una vera e propria firma stilistica della vettura. Tra gli accessori arrivano anche i Matrix Led. Anche il posteriore è caratterizzato dalla pulizia delle linee, con il grande lunotto che integra l’aerodinamica attiva su tre diversi livelli. Passando alle dimensioni della nuova Ferrari Roma, è lunga 4.656 mm, larga 1.974 mm, alta 1.301 mm e con un passo di 2.670 mm. La vera rivoluzione arriva dagli interni, con l’abitacolo che presenta due cellule separate per pilota e passeggero. Nuovo anche il volante con Manettino regolabile su 5 posizioni e comandi touch, tra cui il cruise control adattativo, mentre la strumentazione è completamente digitale e personalizzabile. A centro plancia spicca lo schermo verticale da 8,4” touschscreen da cui gestire il sistema d’infotainment, connesso con Apple CarPlay e Android Auto, mentre davanti al passeggero arriva il nuovo schermo. Altra novità è la chiave di accensione, tra le più belle nel panorama delle supercar, ora con di funzione Comfort Access che consente di accedere alla vettura tramite il tocco di un pulsante posizionato accanto alla nuova maniglia esterna a scomparsa.

Per quanto riguarda i sedili posteriori, sono pensati per persone alte fino a 1.60 metri e sono dotati di attacchi Isofix per i seggiolini. Il vano di carico dichiara una capacità a partire da 272 litri e si può espandere fino a 345 litri, volume che permette di stivare due sacche da golf o gli sci, abbattendo i sedili posteriori.

Aprendo il cofano troviamo invece la motorizzazione V8 turbo da 620 cv a 7.500 giri/min, dotato del sistema Variable Boost Management che garantisce una risposta immediata ai comandi dell’acceleratore. Come sulla F8 Tributo particolare attenzione è stata dedicata al sound della linea di scarico, che a seguito dell’adozione del sistema Gasoline Particulate Filter è stata completamente riprogettata con l’eliminazione dei silenziatori e l’adozione di nuove valvole di bypass. Alla voce cambio arriva il doppia frizione a 8 rapporti, derivato dal quello montato per la prima volta sulla SF90 Stradale, ottimizzato per esaltare il piacere di guida in contesto urbano e naturalmente anche durante la guida sportiva. In attesa di guidarla, la dinamica di guida si preannuncia in linea con il blasone Ferrari.