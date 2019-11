Ferrari Roma dimensioni

Quanto è lunga la nuova Ferrari Roma? Metro alla mano la novità di Maranello misura 4656 millimetri in lunghezza, 1974 mm in larghezza, 1301 mm in altezza e con un passo di 2670 mm. Nel dettaglio la Roma è caratterizzata da una linea slanciata che parte dal cofano anteriore, sottolineando la linea essenziale della fiancata a fusoliera e il volume fastback della cabina, raccolto e sbilanciato sul posteriore. Addio prese d'aria oversize o loghi sulla carrozzeria, con la voglia di “understatement” che regna sovrana. Il raffreddamento è garantito da una superficie traforata solo dove necessario, che reinterpreta il concetto stesso di calandra. I due proiettori Full Led, attraversati da una barra luminosa orizzontale, sono una vera e propria firma stilistica della vettura. Tra gli accessori arrivano anche i Matrix Led