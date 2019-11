Ferrari Roma motore

La nuova coupé 2+ del Cavallino Rampante monta infatti un motore V8 turbo da 620 cv a 7.500 giri/min, il più potente del segmento. Il propulsore, appartenente alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi, è dotato di sistema Variable Boost Management che garantisce una risposta immediata ai comandi dell'acceleratore. Particolare attenzione è stata dedicata al sound della linea di scarico, che a seguito dell'adozione del sistema Gasoline Particulate Filter è stata completamente riprogettata con l'eliminazione dei silenziatori e l'adozione di nuove valvole di bypass.