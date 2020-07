Ferrari Roma, la prova su strada della nuova coupé gran turismo

Human machine Interface di Ferrari Roma

Tutta la grafica e l'interfaccia utente, personalizzabile configurabile, del virtual cockpit è sviluppata in house, a testimonianza che Ferrari non è più solo meccanica d'eccellenza ma anche software. Del resto anche lo sviluppo delle centraline della vettura (motore, cambi, sospensioni etc) sono sviluppate internamente e lo stesso dicasi anche del sistema di infotainment che fa leva su un display da 8,4 pollici in verticale e incastonato a centro plancia. A dire il vero l'interfaccia potrebbe essere migliore, ma comunque siamo nell'ambito del molto ben fatto. Il sistema è compatibile, per fortuna, con Android Auto ed Apple CarPlay.

E anche da questi dettagli come dal sistema stereo JBL montato sull'esemplare in prova emerge il carattere di questa Ferrari dalla doppia anima: veloce e confortevole Gran Turismo che all'occorrenza diventa una supercar con prestazioni da “Formula Uno in abito da sera” che vanno oltre la soglia dell'eccezionale sia per numeri puri (scatta da zero a cento in 3.4) sia, soprattutto per handling e controllo in ogni condizione.

Ferrari Roma, prova su strada

Saliti a bordo la vettura, che della aperta Portofino ha ereditato davvero poco, è molto accogliente. Facile trovare la posizione di guida corretta, anche quella turistica, perché una vettura così può e deve essere condotta in modo rilassato senza posizioni pistaiole da super pilota. E anche questo fa parte della sua eleganza estetica, funzionale e tecnica. Il V8 Ferrari si conferma una certezza: esuberante, potente ben al di là di quanto sarebbe necessario, con un sound molto Ferrari e soprattutto abbinato a un cambio F1 a 8 rapporti di nuova concezione che è davvero strepitoso grazie a una logica di controllo che lo rende fulmineo ai limiti del telepatico in upshift e downshift. Freni, sterzo e sospensioni, abbinati ad un autotelaio super rigido e a una aerodinamica rigorosa fanno il resto cioè trasformare una supercar in vettura godibile tutti i giorni in grado di rassicurare in strada o di scatenare scariche di adrenalina. Visto lo spirito da Granturismo, la Roma può contare su un baule da 272 litri (espandibile a 345 litri) mentre i posti posteriori sono adatti a trasportare bambini visto la presenza degli attacchi Isofix. Alla voce Adas non manca, nella lista di accessori, il cruise control adattivo.