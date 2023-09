Ferrari Roma Spider: la prova su strada della V8 a cielo aperto

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Eleganza di altri tempi e notevoli doti dinamiche. Sono questi i pensieri avuti dopo aver visto e guidato la nuova Ferrari Roma Spider, un’auto che riprende lo stile della versione a tetto rigido introducendo alcune qualità inedite, come il tetto in tessuto. Le doti dinamiche sono affidate al potente V8 biturbo da 620 cv.

Ferrari Roma Spider: la capote è sintesi di stile e tecnologia

I dettagli raffinati sono bilanciati da altri più classici e in armonia nelle proporzioni dei volumi. Questo il risultato ottenuto dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni per la Roma Spider. La differenza principale rispetto alla versione coupé è, appunto, l’assenza del tetto nella parte alta del telaio, elemento fondamentale per la rigidità torsionale della vettura. Per questo motivo, con l’introduzione del tetto in tela, i tecnici di Maranello hanno dovuto lavorare per l’irrigidimento di altre parti della vettura.

Loading...

Il soft-top retrattile si apre e chiude in 13.5” fino a una velocità di 60 km/h ed è realizzato con cinque strati di tessuto, che garantiscono una coibentazione acustica e termica pari a un padiglione rigido ritraibile. Le personalizzazioni sono numerose e riguardano persino le tonalità delle cuciture. Per riprogettare il padiglione della Roma coupé, dall’andamento piuttosto spiovente sul posteriore, sono state ridefinite le geometrie del lunotto che risulta ora integrato nella capote per essere ricoverato insieme ad essa all’interno del tonneau cover posteriore quando la vettura è in configurazione aperta.

Il tessuto utilizzato per la capote è frutto di intrecci tessili con combinazioni di colori che mettono in luce le due anime della vettura: l’allestimento sartoriale bicolore è selezionabile a partire da una palette in quattro tonalità la cui trama esalta i caratteri di eleganza e raffinatezza propri di un abito tagliato su misura, mentre il tessuto tecnico sviluppato specificatamente per la Roma Spider ne esalta la tridimensionalità e la tecnicità.

Ferrari Roma Spider: le foto della sportiva a cielo aperto Photogallery15 foto Visualizza

Ferrari Roma Spider, la fotografia

La sfida più ardua per i tecnici di Maranello è stata quella di mantenere le proporzioni e la fluidità delle linee della versione coupé. Il risultato è che il tetto in tessuto della Spider quando è sollevato si integra nei lineamenti fondamentali della Roma in maniera armoniosa, mentre quando è ripiegato nel suo alloggiamento determina una linea perfettamente allineata ai canoni di unicità dei modelli del Cavallino.