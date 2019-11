Ferrari Roma velocità massima

Come tradizione le prestazioni sono uno dei punti di forza della nuova Ferrari Roma. Grazie ai 620 cavalli a disposizione e al grande lavoro sul fronte dell'aerodinamica, la novità di Maranello è in grado di superare i 320 chilometri all'ora. Passando ai tempi sull'accelerazione, la Roma raggiunge i 100 km/h con partenza da ferma in soli 3,4 secondi, Ottimo il tempo anche nello 0-200 km/h, con il cronometro che si blocca a 9.3 secondi.