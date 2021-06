Ferrari in rosso, mercato freddo sulla «diversificazione del marchio»

2' di lettura

Ferrari perde terreno in controtendenza a Piazza Affari, dove i titoli del Cavallino Rampante mettono a segno la peggiore performance del Ftse Mib. Ieri a Maranello Ferrari ha mandato in passerella la collezione uomo e donna della Casa, disegnata da Rocco Iannone, che racconterà i suoi valori di «artigianalità, eleganza e l’innovazione». È il primo passo di quella strategia di diversificazione presentata dall'ex amministratore delegato Louis Camilleri, pensata per un migliore e più redditizio sfruttamento del marchio. «Ferrari vuole essere protagonista nel sostenere l'eccellenza e la migliore creatività italiana. La sfilata di moda in fabbrica, l’apertura del negozio Ferrari e del ristorante “Cavallino” a Maranello sono il segno di un'Italia forte e ottimista pronta per crescere e rinnovarsi», ha dichiarato il presidente di Ferrari, John Elkann.

Il ristorante cui fa riferimento l'erede della famiglia Agnelli aprirà ufficialmente al pubblico domani nella location storica di via Abetone Inferiore, di fronte all’ingresso dello Stabilimento di Maranello, grazie alla collaborazione con Massimo Bottura e l’architetto India Mahdavi. Si tratta di una ulteriore espressione della passione e dell’eccellenza del brand. Come indicato in una nota, «questo luogo custodisce ancora oggi, tra le sue mura originarie, le emozioni, i successi e i ricordi che hanno segnato la storia della Ferrari, evocando le origini stesse dell’azienda e lo spirito pioneristico del fondatore». Da ricordare che Ferrari ha nominato proprio la settimana scorsa il nuovo amministratore delegato, Benedetto Vigna, che entrerà in carica il primo settembre prossimo. Vigna è attualmente manager di Stmicroelectronics. Camilleri si è dimesso per motivi personali nel dicembre 2020 e da allora è scattata la ricerca per il suo successore. Nel frattempo, il presidente John Elkann ha preso l'incarico di ceo ad interim.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)