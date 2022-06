Ferrari, sale l'attesa per il nuovo piano con focus su strategia elettrificazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta di ribassi per le Borse europee, con il FTSE MIB che segna la performance peggiore, Ferrari limita i cali, resistendo a un contesto di cali a livello continentale sia per il comparto auto (-1,4% l'Euro Stoxx 600 di settore) sia per il lusso (-1,5%). Tutto questo in attesa del nuovo piano industriale, che sarà presentato il 15 e 16 giugno durante il Capital Markets Day a Maranello, quando il Ceo Benedetto Vigna dovrebbe presentare la nuova strategia del gruppo anche sull'elettrificazione. A proposito di elettrificazione, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, Ferrari starebbe pianificando di aumentare notevolmente le dimensioni della fabbrica a Maranello come parte della strategia di elettrificazione.

Il progetto di espansione prevederebbe una nuova linea produttiva, la terza, per le auto ibride ed elettriche e un nuovo centro di ricerca e sviluppo anche dedicato alle batterie. Ferrari avrebbe acquistato uno spazio vicino alla fabbrica attuale e avrebbe già avviato i lavori per l'ampliamento. «Riteniamo che siano indiscrezioni credibili che riportano alle considerazioni su Capex (probabilmente in ulteriore crescita, oltre il picco di 800 milioni di euro annui), free cash flow e rendimento sul capitale investito (Roce)», sottolineano gli analisti di Equita, che confermano la valutazione hold e l'obiettivo di prezzo a 195 euro per azione, contro i circa 175 attuali.

Secondo gli esperti di Banca Akros, «la notizia è positiva e non ancora scontata dal mercato», tanto più che «è in certa misura sorprendente», visto che «a maggio il management aveva detto di non avere intenzione di incrementare il Capex aumentando la capacità produttiva e le indiscrezioni sembrano contraddire queste dichiarazioni». Per Bestinver la notizia, sebbene non confermata, «sarebbe totalmente in linea con la nuova strategia di Ferrari sull'elettrificazione, che sarà presentata la settimana prossima insieme al piano per i prossimi quattro anni. Riteniamo sia plausibile aspettarsi un aumento del Capex nei prossimi anni per spingere la capacità produttiva per veicoli ibridi ed elettrici. Come abbiamo già avuto modo di dire, tutte le partnership siglate di recente e l'arrivo di Vigna come Ceo sono un segno di come la strategia di elettrificazione sarà centrale per la futura crescita del business, con i primi veicoli full Ev attesi nel 2025».