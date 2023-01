Ferrari sbanda sul Ftse Mib, atteso trimestre positivo ma valutazione poco attraente

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ferrari perde terreno a Piazza Affari con un calo di oltre un punto, in una seduta debole per i listini europei e per il FTSE MIB, che si salva solo per il sostegno delle banche. Per Ferrari le attese sono per un trimestre ancora positivo (i conti saranno resi noti il 2 febbraio), ma la valutazione del titolo non appare attraente. «Apprezziamo la società - dicono gli esperti di Intermonte - ma confermiamo il rating underperform alla luce di una valutazione non attraente». «Riteniamo - dicono ancora - che la storia sia ben compresa dal mercato, mentre le opportunità di revisione al rialzo delle stime in questo momento non ci sembrano elevate». Il target price passa comunque a 202 euro da 183 euro.

Per quanto riguarda i numeri del trimestre, Intermonte si aspetta «un trimestre positivo grazie a una robusta crescita dei volumi e l’effetto cambi». I ricavi del quarto trimestre sono attesi a 1,28 miliardi di euro, in rialzo del 9% mentre l'ebit adjusted è atteso a 299 mln di euro in saluta del 13%. L'utile per azione adjusted è visto a 5,17 euro per tutto l'anno e il free cash flow a 747 mln di euro. «Ci aspettiamo un 2023 positivo soprattutto grazie all’effetto mix - dicono gli analisti - una robusta crescita dei volumi e un effetto prezzi positivo e un effetto cambi neutrale». Il mix sarà sostenuto dal nuovo modello Icona (Daytona SP3) e dal Purosangue «che aiuterà anche la crescita dei volumi essendo un veicolo che allarga la gamma prodotti». Anche gli analisti di Jefferies hanno alzato il target price su Ferrari in vista della trimestrale da 170 a 225 euro, confermando il rating hold.