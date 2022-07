Ferrari SF 90 Spider

La Spider, versione cabrio della SF90 Stradale, prima ibrida di serie del Cavallino, eredita da quest’ultima l’impostazione da supercar e le prestazioni incrementando il piacere di guida en plen air e la fruibilità della vettura grazie all’ultima versione del tetto rigido ripiegabile RHT, introdotto nel 2011 sulla 458 Spider e da allora costantemente evoluto. Il tetto si apre e si chiude in 14” anche in movimento e grazie all’innalzamento della linea di separazione fra corpo vettura e tetto il volume occupato da quest’ultimo quando ripiegato è limitato a 100 litri rispetto ai tradizionali 150-200. Gli accorgimenti apportati dal Centro Stile nella zona del tonneau hanno consentito la perfetta integrazione con il resto della vettura, con la visibilità del motore attraverso il lunotto che non è alterata dall’ingombro del tetto. Il propulsore rimane sempre protagonista e ben visibile sia a tetto chiuso che aperto.

Al pari della SF90 Stradale anche sulla Spider viene proposto l’allestimento specifico (su richiesta) “Assetto Fiorano” per chi intende estremizzarne l’impostazione corsaiola che, tra gli altri contenuti esclusivi, presenta una livrea bicolore dedicata opzionale che accentua la vocazione racing dell’auto. Nel dettaglio la SF90 Spider è una Scoperta 2 porte 2 posti della Ferrari lunga 470 cm, larga 197 cm, alta 119 cm con un bagagliaio da 74 litri. Nella versione SF90 Spider costa 473.000 euro con motorizzazione ibrida plug in di 3.990 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 735 kW/1.000 cavalli ed una coppia massima di 800 Nm a 6.000 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 68 litri. Le emissioni di CO2 sono di 149 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 340 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.670 kg.

Per saperne di più clicca sul listino