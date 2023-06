Ferrari SF90 XX Stradale e Spider, le hypercar ibride da 800mila euro

Aerodinamica

Dal punto di vista aerodinamico, l'elemento caratterizzante è senza dubbio l'ala fissa posteriore studiata, testata e sviluppata sulle vetture del ‘Programma XX': tale strumento, è stato perfettamente integrato nei volumi della vettura grazie alla grande sinergia con il Centro Stile Ferrari. La sua forma è dettata dalla necessità di guidare puntualmente l'interazione del campo generato dall'ala con il sistema di pressioni e contropressioni sviluppato intorno allo shut-off Gurney. Arriva anche uno splitter di dimensioni più generose rispetto a quelle dell'analogo elemento della SF90 Stradale, definite attraverso un dettagliato studio in galleria del vento. Tale elemento genera un flusso energetico sotto la vettura che viene poi sfruttato dal fondo riprogettato. Il diffusore anteriore maggiorato contribuisce ad aumentare la deportanza di oltre 45 kg a 250 km/h, lavorando in sinergia con i generatori di vortici che sono stati riprogettati. Gli S-Duct contribuiscono alla generazione di carico anteriore, che solo grazie a essi cresce del 20% rispetto alla SF90 Stradale.

Dinamica

La funzionalità di Torque Vectoring, nonché il recupero di energia in frenata e rilascio, sono disponibili in tutte le configurazioni; su SF90 XX Stradale debutta il Ferrari Dynamic Enhancer in versione 2.0, anch'esso attivo in tutte le posizioni del Manettino e in tutte le condizioni di aderenza. I diversi sistemi vengono gestiti dal sistema electronic Side Slip Control (eSSC) 1.0. Una novità è rappresentata dall'introduzione del controllore ‘ABS evo' che aveva debuttato sulla 296 GTB, il quale garantisce grazie alla sua integrazione con il sensore 6W-CDS non solo un miglioramento della performance, ma anche una maggiore ripetibilità della frenata prestazionale in condizioni di asciutto.

Ferrari SF90 XX Spider

La SF90 XX mostra un baricentro ribassato, in particolare dal laterale, non solo per il tetto dotato di parabrezza avvolgente in continuità con i cristalli laterali, ma anche perché i flying buttress si trovano più in basso rispetto alla SF90 XX Stradale. A tetto aperto i roll-bar sporgono rispetto al resto della carrozzeria, ma essendo in fibra di carbonio non compromettono l'effetto ribassato e allargato generato dagli archi rampanti. In configurazione chiusa, i roll-bar si collegano alla struttura del tetto formando un tutt'uno con essa. Il tetto, in piena continuità con i roll-bar, è in fibra di carbonio e tramite il rinomato meccanismo Ferrari RHT (Retractable Hard Top) è apribile in marcia in soli 14 secondi fino a una velocità di 45 km/h.





