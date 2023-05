Ferrari, sorpasso in Borsa su Stellantis: è un titolo del lusso più che dell’Auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Segno dei tempi, il lusso nell’Auto vola mentre i costruttori legacy, quelli storici, vedono numeri poco entusiasmanti per quanto riguarda le consegne non i ricavi e i profitti, grazie ai prezzi sempre alti (a parte i clamorosi tagli di Tesla). E così Porsche, in Borsa da fine settembre 2022, ha sorpassato abbondantemente in capitalizzazione il Gruppo Volkswagen. Mentre in settimana Ferrari ha superato Stellantis, fino al 2015 società madre dell’iconico produttore di auto sportive di lusso.



Ferrari, che sta dando il via alle consegne della sua prima quattroporte, la 12 cilindri Purosangue, e vanta ordini coperti fino al 2025, viaggia ai massimi avendo guadagnato il 34% quest’anno, miglior titolo tra le case automobilistiche europee. Ciò ha fatto salire il valore di mercato vicino ai 50 miliardi di euro (272 euro il titolo), superando i 47 miliardi di euro di Stellantis (+13% nel 2023) e rendendola una delle tre maggiori società della Borsa di Milano.

La domanda di auto sportive di lusso ha retto bene tra i ricchi clienti della Ferrari anche se la casa di Maranello ha aumentato i prezzi, in netto contrasto con le case automobilistiche che operano sul mass market e stanno perdendo sui prezzi sotto i colpi dell’inflazione. Il titolo Ferrari è per molti versi paragonabile a quello delle grandi aziende di beni di lusso in Europa, e ha prodotto rendimenti totali superiori al 560% dal suo addio a Fiat fortemente voluto da Sergio Marchionne. Nello stesso periodo, i rendimenti per i titoli automobilistici in Europa sono stati di circa il 50%, compresi i dividendi.

La Ferrari aveva un valore di mercato di circa 9 miliardi quando è stata quotata a New York nell’ottobre 2015. «Ferrari è sempre stata sinonimo di lusso, e anche i suoi multipli (p/e 49,97, ndr) lo confermano», ha dichiarato Vincenzo Longo, market strategist di IG. «Il titolo ha sovraperformato dall’inizio dell’anno e la tendenza è quasi paragonabile a quella dei grandi nomi del lusso come LVMH».