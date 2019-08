Ferrari sotto i riflettori, per Goldman è «buy» e può crescere del 15% Secondo gli esperti il titolo presenta anche caratteristiche difensive, grazie alla tenuta del portafoglio ordini. La redditività è vista in crescita a doppia cifra nei prossimi tre anni di Paolo Paronetto

Ferrari sotto i riflettori a Piazza Affari, dove i titoli del Cavallino resistono alle vendite a fronte di un FTSE MIB in netto calo. Le quotazioni beneficiano della promozione arrivata dagli analisti di Goldman Sachs, che hanno alzato la raccomandazione sul titolo a "buy" con obiettivo di prezzo a 163 euro. Un target, sottolineano gli esperti, che lascia spazio per una crescita del 14,9% rispetto agli attuali corsi di Borsa. Gli analisti notano che la recente flessione delle quotazioni (-7% dal 16 luglio) ha creato le condizioni per un poter posizionarsi sul titolo a un livello attraente.

«Ci aspettiamo che Ferrari metta a segno una considerevole crescita degli utili nei prossimi tre anni - scrive Goldman - con ebitda in progresso del 13% medio annuo in seguito alla prevista espansione della gamma, che differenzia Ferrari rispetto ai tradizionali concorrenti». Le specificità di Ferrari, secondo gli esperti Usa, le conferiscono inoltre alcune caratteristiche difensive: «Nessun titolo del settore auto è davvero difensivo, tuttavia pensiamo che Ferrari sia difensiva in termini relativi - si legge nel report - Ferrari ha infatti liste di attesa per i suoi prodotti e a differenza di Aston Martin non sta registrando debolezze nella domanda o nel portafoglio ordini».

