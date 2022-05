Ferrari SP48 Unica, la nuova fuoriserie da sogno made in Maranello

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si chiama SP48 Unica ed è l’ultima nata tra le one-off, cioè le vetture speciali prodotte in un solo esemplare, firmate Ferrari.

Basata sulla F8 Tributo, la SP48 Unica è progetta sulla base delle richieste di un appassionato ferrarista che naturalmente è stato coinvolto in ogni fase della realizzazione che rappresenta un'audace reinterpretazione di una berlinetta sportiva dall'anima non solo corsaiola, ma con la vocazione alla velocità. La vettura centra l'obiettivo di trasformare un modello esistente in modo originale ed efficace, ispirandosi e rendendo omaggio ai valori fondamentali del brand Ferrari.

Realizzata nell’ambito dei Progetti Speciali Ferrari

La sezione Progetti Speciali si occupa di realizzare vetture Ferrari uniche, le One-Off caratterizzate da un design esclusivo elaborato sulla base di richieste. Ciascun progetto parte dall'idea del committente, sviluppata insieme a un team di designer del Centro Stile Ferrari. Dopo aver definito gli aspetti di design si passa alla realizzazione di dettagliati disegni tecnici e di un modello in scala. Il processo richiede oltre un anno, durante il quale il committente è coinvolto nelle fasi di sviluppo e verifica progettuale. Il risultato finale è una Ferrari unica che si fregia del logo del Cavallino Rampante ed è realizzata sulla base dei canoni di eccellenza che caratterizzano da sempre la produzione di tutte le vetture del brand di Maranello.

Disegnata dal Centro stile diretto da Flavio Manzoni

La SP48 Unica, disegnata presso il Centro Stile Ferrari sotto la direzione del Chief Design Flavio Manzoni, è una berlinetta sportiva a due posti creata a partire dalla piattaforma della F8 Tributo. Le sue linee tese e aggressive la rendono inconfondibile, grazie anche al frontale affilato e proiettato in avanti. Per ottenere quest’effetto è servita la riprogettazione dei proiettori anteriori e in aggiunta anche all’unico riposizionamento della presa d'aria dei freni.

Per il design impiegate anche tecniche di prototipazione 3D

Una delle specifiche del design di questa vettura unica è rappresentato dall'uso delle tecniche di modellazione e prototipazione 3D di cui si sono serviti i designer del Centro Stile Ferrari e gli ingegneri di Maranello per ripensare la forma della calandra e delle prese d'aria. Il design complessivo della SP48 Unica mette in evidenza la transizione dal nero alla tinta di carrozzeria che coinvolge cristalli, tetto e cofano motore. L'effetto dell'anteriore è accentuato dalla riduzione dell'area dei cristalli e dall'eliminazione del lunotto che esalta la natura della SP48 Unica.