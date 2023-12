Ferrari, dopo la corsa di Borsa (+71%) per le banche il titolo è al traguardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una azione Ferrari ad inizio anno vale 197 euro. Il 12 dicembre scambia a 342, il 71% in più. Dallo scorso marzo, quando il titolo ha superato di slancio il precedente massimo (novembre 2021) di 248 dollari, non ha fatto che aggiornare, settimana dopo settimana, nuovi massimi storici. Una corsa inesorabile, come “scritto” nel ticker del titolo “Race”. A questo punto la capitalizzazione della società nota in tutto il mondo per le sue auto di lusso a tiratura limitata ha raggiunto i 66 miliardi di dollari. Più del colosso petrolifero Eni (50 miliardi) e quanto Enel.

Le valutazioni

Cosa ne pensano gli analisti? Le attuali valutazioni sono congrue rispetto ai fondamentali? Probabilmente Warren Buffett storcerebbe il naso osservando i multipli di Borsa. Perché agli attuali valori il titolo prezza 53 volte gli utili, 10,7 volte il fatturato e 23.47 volte il patrimonio netto tangibile. Per quanto il titolo appartenga alla categoria del “lusso” e per tale ragione viene trattato su multipli più alti rispetto a quelli di un titolo classico del settore automobilistico, di fronte a questi prezzi alcuni analisti iniziano a ritenerlo caro. Tanto che il parametro del target price medio a 12 mesi (che di solito tende ad essere generoso) calcolato da Bloomberg è pari a 330 euro, quindi più in basso delle valutazioni attuali.

(Marco Bertorello/Afp)

E c’è anche qualche banca d’affari che ha abbassato il giudizio a “sell”. I più pessimisti sono Lukas Cinikas di BM Pekao, che ha fissato un prezzo obiettivo a 271 euro, e Richard Hilgbert di Morningstar, il cui “sell” corrisponde a un target di 259 euro. Anche per Goldman Sachs (308 dollari) e Citi (305) il titolo ha più probabilità di correggere nel 2024 che non di apprezzarsi. Non mancano gli ottimisti: Barclays (375 euro), Oddo Bhf (365) ed Evercore Isi (351). Ma la novità è che sono in minoranza. Per la maggioranza il titolo potrebbe essere già arrivato al traguardo.