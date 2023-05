Ferrari, trimestre in corsa e ordini fino al 2025 (con prezzi in rialzo). Impennata a Piazza affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Consegne totali pari a 3.567 unità (in aumento del 9,7% rispetto al primo trimestre 2022), ricavi netti a 1.429 milioni (+20,5%), utile netto a 297 milioni (+24%). Sono i principali risultati di Ferrari nel primo trimestre, che vede un free cash flow industriale positivo per 269 milioni e che subito ha visto accendersi l’attenzione di Piazza affari. L’Ebitda è salito del 27% a 537 milioni di euro, con margine aumentato di 200 punti base a 37,6%. L’Ebit ammonta a 385 milioni (+25%) con margine al 26,9% (+100 punti base). L’Eps base è pari a 1,63 euro (+25%) e quello diluito di 1,62 euro (+26%). I risultati trimestrali sono migliori delle attese del mercato: il consensus di FactSet era per ricavi pari a 1,384 miliardi, un Ebitda di 506 milioni con margine al 36,5%, un Ebit di 356 milioni e margine al 25,7% e un utile netto di 271 milioni di euro, con eps di 1,51 euro.



«Un altro trimestre eccezionale per Ferrari, con una crescita a due cifre dei principali parametri, un nuovo record del margine dell'Ebitda al 37,6% e un utile netto di 297 milioni di Euro», ha commentato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari. «Il nostro portafoglio ordini si estende al 2025, grazie a una gamma di prodotti che si è aggiudicata importanti riconoscimenti. Abbiamo deciso di riaprire gli ordini per la Purosangue, sospesi in seguito a una domanda iniziale senza precedenti, e abbiamo lanciato la Roma Spider per arricchire ulteriormente la nostra offerta. Siamo in linea con il nostro percorso di elettrificazione, sia nello sviluppo delle vetture sportive, sia delle infrastrutture di

Maranello». L’obiettivo di Maranello al 2030 è per un mix che vedrà al 20% i motori a combustione interna, al 40% gli ibridi e al 40% le elettriche (il primo modello a batteria è atteso per il 2025).

Nel primo trimestre del 2023 le vetture consegnate hanno raggiunto le 3.567 unità, con un incremento di 316 unità o del 9,7% rispetto all'anno precedente. Nessun freno ai prezzi sul modello Tesla, anzi, sono previsti ritocchi tra il 5 e il 7%. Purosangue è attesa salire dai 390mila euro attuali a oltre 400mila euro.

Nella gamma prodotti del trimestre sono compresi nove modelli con motore a combustione interna (ICE)(5) e quattro modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente il 65% e il 35% delle consegne totali.