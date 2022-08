Ferrari, trimestre record: riviste al rialzo le stime 2022

Tale guidance, come spiegato in una nota, si basa sulle seguenti ipotesi: gestione attenta della forte domanda; arricchimento del mix di modelli, più che compensato dall'impatto negativo dovuto alla fine del ciclo vita delle Ferrari Monza SP1 e SP2; inizio della produzione della Ferrari Daytona SP3 e della Ferrari Purosangue nel 2022 con avvio delle consegne a partire dal 2023; ricavi da attività legate alla Formula 1 che riflettono sponsorizzazioni più diversificate ma complessivamente minori, in parte compensate dal migliore posizionamento nel campionato dell'anno precedente; aumento degli ammortamenti legato all'avvio della produzione di nuovi modelli; generazione di free cash flow industriale sostenuta dall'incasso degli anticipi sulla Daytona SP3; spese in conto capitale disciplinate, per sostenere lo sviluppo a lungo termine.

Portafoglio ordini ai nuovi massimi

«Ferrari prosegue una fase di forte crescita, con risultati trimestrali record in termini di ricavi, Ebitda ed Ebit. La qualità dei primi sei mesi e la robustezza del nostro business ci permettono di rivedere al rialzo la guidance per il 2022 su tutte le metriche. Anche la presa ordini netta ha raggiunto un nuovo livello record nel trimestre». Lo ha dichiarato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari. «Lo scorso trimestre resterà memorabile anche per i momenti unici vissuti nel corso delle celebrazioni del nostro 75esimo anniversario e durante le Cavalcade, che hanno innalzato a nuovi livelli le esperienze offerte ai nostri clienti per condividere la passione e lo spirito della Ferrari mentre continuiamo a spingerci oltre i nostri limiti», ha aggiunto Vigna.

Lo spaccato per aree geografiche

Andando a vedere nel dettaglio i risultati del secondo trimestre, tutte le aree geografiche hanno apportato un contributo positivo durante il trimestre. La regione Emea ha registrato un aumento del 4,5% delle consegne a 1.397 unità, le Americhe del 62,2% a 1.053, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan sono più che raddoppiate (+115,7% a 358 unità), in linea con la forte domanda, e la regione Resto dell'Apac è cresciuta del 21,4% a 647 unità.

Nel portafoglio prodotti del trimestre sono compresi sette modelli con motore a combustione interna (Ice) e tre modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente l'83% e il 17% delle consegne.

In linea con i piani, l'aumento delle consegne durante il trimestre è stato trainato dalla Portofino M e dalla famiglia F8. Nel corso del trimestre sono iniziate le consegne della 296 GTB e sono state incrementate le consegne della 812 Competizione. Le serie limitate Ferrari Monza SP1 e SP2 hanno raggiunto la fine della produzione nel primo trimestre 2022.