Ferrari, un trionfo da leggenda per la 499P alla 24 Ore di Le Mans

La numero 51 ha sorpassato la Toyota ai box

Incredibile poi il sorpasso direttamente dai box della Ferrari n. 51 ai danni sempre della Toyota. L'ultimo doppio brivido è arrivato verso la fine della 24 Ore, quando la numero 51 in testa alla gara negli ultimi due pit-stop è rimasta incredibilmente ferma e ammutolita davanti al garage Ferrari. Dopo un reset, più che mai opportuno, lo stesso Pier Guidi è riuscito a tornare regolarmente in pista, portando la vettura al traguardo per fortuna senza ulteriori problemi.

Gara sfortunata per la 50 del poleman Fuoco

L'altra Ferrari 499P la numero 50 non ha avuto, invece, vita facile per quasi tutta la gara, nonostante sia partita in pole position. L'equipaggio formato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen ha, infatti, prima dovuto anticipare il pit-stop, perché uno dei deviatori di flusso sopra l'abitacolo si era staccato allìimprovviso, incastratosi addirittura nella presa d'aria del cofano motore, facendo alzare le temperature della Ferrari che sarabbe andata in tilt.

Una lunga sosta ai box attarda la Ferrari n.50

Ma il guaio tecnico più debilitante è arrivato nel corso della notte, quando un sasso ha danneggiato il radiatore, costringendo il team ad una lunga riparazione e una altrettanto rovinosa sosta. Una gara durissima che è comunque ha consentito di classificarsi in quinta posizione, con l'ulteriore consolazione di aver fatto segnare con Antonio Fuoco, il pilota poleman, il giro più veloce della corsa. Senza questi problemi la doppietta Ferrari era certa.

Porsche non festeggia nel migliore modi i 75 anni

Competitive e agguerrite alla vigilia, ma deludenti in gara per i troppi alti e bassi dovuto non solo ad errori dei pilori, ma anche delle auto. La gara delle Porsche 963 non è stata, infatti, all’altezza delle aspettative. L’unica classificata delle tre schierate al via che è entrata nella Top 10 è stata quella guidata da Michael Christensen, Dane Cameron e Frédéric Makowiecki. Un modo non certo dei migliori per festeggiare i 75 anni del brand premium di vetture sportive.

Peugeot davanti al ceo Carlo Tavares delude

Una 24 Ore di Le Mans difficile anche per la Peugeot che nella prima parte di gara era stata fra le auto protagoniste guadagnando le prime posizione, per la soddisfazione del ceo di Stellantis peccato poi per un incidente che l’ha fatta arretrare cui sono seguit anche problemi tecnici che hanno rallentato l'unica vettura rimasta ancora in gara la numero 93 costringendola ad un finale all’altezza della prima parete di gara, con Paul Di Resta che ha concluso all'ottavo posto.