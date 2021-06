Ferrari, un uomo dell’hi-tech al comando. Benedetto Vigna nominato nuovo amministratore delegato

2' di lettura

Ferrari dal primo settembre avrà un nuovo amministratore delegato, ed è un manager che arriva dalla mondo della tecnologia. E questo la dice lunga sulla svolta che la casa del Cavallino intraprenderà. Il nuovo amministratore delegato si chiama Benedetto Vigna ed entrerà a far parte di Ferrari il 1° settembre, proviene da STMicroelectronics dove attualmente è responsabile del gruppo analogici, Mems (Micro-electromechanical Systems) e sensori, il più grande e remunerativo business operativo di ST nel 2020. È inoltre membro del comitato esecutivo del Gruppo ST.



John Elkann, Presidente di Ferrari, ha così commentato la nomina: «Siamo felici di dare il benvenuto a Benedetto Vigna come nostro nuovo Amministratore Delegato. La sua profonda conoscenza delle tecnologie che guidano gran parte del cambiamento della nostra industria, le sue comprovate capacità di innovazione, l'approccio imprenditoriale e la sua leadership rafforzeranno ulteriormente Ferrari scrivendo nuovi capitoli della nostra storia irripetibile di passione e performance nell'era entusiasmante che ci attende».



Di nazionalità italiana, una vasta esperienza internazionale lavorando con alcune delle società tecnologiche leader al mondo, Vigna, 52 anni, è laureato con lode in fisica all'Università di Pisa. Entrato in ST nel 1995, ha fondato le attività Mems della multinazione francoitaliana e ha lavorato per conquistare la leadership di ST nel mercato delle interfacce utente attivate dal movimento.

Le sue responsabilità sono state ampliate alla connettività e soluzioni di imaging e power management. Ha inoltre guidato una serie di iniziative di successo in nuove aree di business, con un focus particolare nei segmenti del mercato industriale e automotive.

Benedetto Vigna ha dichiarato: «È un onore straordinario entrare a far parte della Ferrari come amministratore delegato e lo faccio in egual misura con entusiasmo e responsabilità. Entusiasmo per le grandi opportunità che potremo cogliere. E con un profondo senso di responsabilità nei confronti degli straordinari risultati e delle capacità degli uomini e delle donne di Ferrari, di tutti gli stakeholder della Società e di coloro che, in tutto il mondo, provano per Ferrari una passione unica».