Ferrari: utile netto +14%, in sei mesi consegnate 5.281 auto

Ferrari ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un aumento dell'8% delle consegne a 2.671 unità. I ricavi netti sono saliti dell'8,6% a 984 milioni di euro (+6,8% a cambi costanti), quando l'utile netto è salito del 14% a 184 milioni di euro (+15% a 184 mln l'utile netto adjusted). L'Ebitda è salito del 9% a 314 milioni (+9% quello adjusted sempre a 314 mln) con il margine ebitda adjusted passato al 32% dal 31,9%. L'Ebit è cresciuto del 9% a 239 milioni (+10% ebit adjusted).

Nel semestre al 30 giugno, le consegne di auto sono state pari a 5.281 unità (+15%), i ricavi netti sono stati pari a 1,924 miliardi (+11%) e l'utile netto a 364 milioni di euro (+18%). Il consensus degli analisti per il secondo trimestre dell'anno era per ricavi pari a 962 milioni di euro, un ebitda di 315 milioni (margine al 32,7%) e un utile netto di 178 milioni.

In Borsa il titolo Ferrari è in volatilità a -6,9 per cento.

Nel secondo trimestre dell'anno, inoltre, l'eps diluito adjusted è risultato pari a 0,96 euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Quello del primo semestre è di 1,91 euro (+18%). L'indebitamento industriale netto al 30 giugno 2019 è pari a 353 milioni di euro, contro 370 milioni al 31 dicembre 2018 e 192 milioni al 31 marzo 2019. L'aumento, si spiega in una nota di Ferrari, è «imputabile agli effetti sulla cassa della distribuzione di dividendi pari a 195 milioni e al riacquisto di azioni proprie per 99 milioni, che hanno più che compensato il positivo free cash flow industriale» pari a 139 milioni nel secondo trimestre dell'anno. L'attesa degli analisti era per un indebitamento netto inferiore, pari a 294 milioni di euro.