Ferrero supera Ferrari e torna la marca più amata dagli italiani I riconoscimenti a Milano negli studi Rai di via Mecenate per le aziende e i prodotti che meglio interpretano il cuore e la ragione dei consumatori italiani di Fabio Grattagliano

Ferrero, in cinque anni tagliate 6.500 tonnellate di plastica

3' di lettura

Ferrero sorpassa Ferrari e torna la marca “azienda” più amata dagli italiani. Coca Cola si aggiudica il gradino più alto tra i brand prodotto mentre Jbl, il marchio della galassia Harman Kardon di proprietà di Samsung, è risultato essere al primo posto tra i brand più dinamici. Amazon è invece leader nella speciale graduatoria tra i brand della digital life. I riconoscimenti sono stati assegnati mercoledì 20 novembre a Milano durante l’evento di “Best Brands 2019” negli studi Rai di via Mecenate e giunto alla quinta edizione.



La classifica Corporate

Ferrero, dopo la pausa della scorsa edizione in cui si era posizionata al secondo posto dietro Ferrari, torna a riprendersi lo scettro della miglior marca azienda che deteneva stabilmente dal 2015, primo anno della ricerca. Ferrari guida una pattuglia di marche legate al mondo dell’automotive che piazza ben cinque aziende nella top ten.

Subito dopo Ferrari, troviamo infatti Bmw e Volkswagen (terzo e quarto posto), Pirelli (sesto) e il debutto di Toyota in decima posizione: un chiaro segnale di come le sfide della mobilità sostenibile e l’addentellato della trasformazione tecnologica dell’intero comparto abbiano visto queste marche riuscire a esserne protagoniste. Conferme nella top ten per Barilla e L’Oreal. Novità rispetto alle precedenti edizioni arrivano anche dalla presenza di Eni e Lidl, rispettivamente all’ottavo e nono posto.

Le marche “azienda” vengono selezionate in questa categoria in base a una serie di dati economici che spaziano dalla quota di mercato agli investimenti pubblicitari. I criteri vengono analizzati da Gfk che estrae una selezione di marche che successivamente sono sottoposte alla valutazione dei consumatori. La classifica nata nel 2004 in Germania e ideata dall’istituto di ricerche di mercato GfK in partnership con il gruppo di comunicazione internazionale Serviceplan, in Italia è pubblicata dal 2015 ed è sostenuta, insieme al patrocinio di UPA, dai partner GfK, Rai Pubblicità, Serviceplan, 24ORE System, IGP Decaux e ADC Group.



La classifica Product

Anche nella top ten della marche di prodotto c’è una sorta di ritorno alle origini, con Coca Cola che si aggiudica la prima posizione esattamente come nel 2015, anno di esordio della ricerca. In generale si tratta di una top ten che vede spostamenti contenuti da un anno all’altro e una prevalenza di brand legati al mondo del food e del largo consumo. La sorpresa della scorsa edizione, Lego, che addirittura riuscì a classificarsi al primo posto, si conferma in qualche misura anche quest’anno, posizionandosi al sesto posto nella top ten. Nutella, Dash, Mulino Bianco, Findus, Algida, Rio Mare, Samsung e Nike completano la top ten.

Per arrivare a questa speciale selezione di brand “prodotto”, le marche vengono suddivise in categorie merceologiche dalle quali, in base a diversi elementi tra cui quote di mercato, fedeltà d’acquisto, price positioning, vengono estratte le prime per ogni categoria, portando a un panel di brand, che viene successivamente sottoposto alla valutazione dei consumatori.