Ferrero cresce in Italia del 6,7% e investe nelle 4 fabbriche italiane 142 milioni

2' di lettura

Cresce Ferrero in Italia, a 1 miliardo e 756,6 milioni nel 2023 (da agosto ad agosto), il 6,7% di ricavi in più rispetto all’anno precedente. Il fatturato di Ferrero Commerciale Italia conferma, scrive il Gruppo in una nota, «la centralità dell’Italia in termini di sviluppo industriale», con in totale 142 milioni di euro investiti nel corso dell’esercizio, in linea con l’esercizio precedente, nei quattro poli produttivi italiani. L’utile di esercizio ha raggiunto i 53,2 milioni di euro contro i 32,6 del 31 agosto 2022.

Anche l’organico è cresciuto di 235 unità, il 3,5% in percentuale. Il ramo italiano del gigante guidato da Giovanni Ferrero conta in totale, aggregando il dato di Ferrero Spa e delle quattro Società controllate, 6.927 addetti. A circa 6mila di loro è andato l’autunno scorso il premio di produttività da 2.400 euro.

Il dato sulla performance delle vendite sul mercato nazionale è stato condizionato dalla dinamica inflattiva dell’aumento dei prezzi ed ha registrato una crescita a valore mentre si è registrata una stabilità a volume. «Decisivo anche quest’anno il contributo del segmento “chocolate confectionary” e particolarmente positivi i momenti commerciali legati ad occasioni e ricorrenze» spiega Ferrero in una nota. Buono anche l’andamento di Nutella e merendine, importante il contributo di Estathè e dei Gelati, che crescono notevolmente rispetto al mercato grazie alle performance di Kinder Chocolate Ice Cream.

Ferrero industriale, il ramo a cui fanno capo i processi di lavorazione e trasformazione di materie prime di Alba, Pozzuolo Martesana, Balvano e Sant’Angelo dei Lombardi, ha realizzato un fatturato al 31 agosto 2023 pari a 805,7 milioni di euro (+7,7%) ed un utile di 56,5 milioni (in contrazione rispetto ai 67,3 milioni di euro al 31 agosto 2022).