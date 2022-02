Ferrero International: fatturato consolidato 2020-2021 a 12,7 miliardi (+3,4%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ferrero International, società capogruppo del gruppo Ferrero, ha chiuso l’esercizio terminato il 31 agosto 2021 con un fatturato consolidato di 12,7 miliardi di euro, il 3,4% in più rispetto all’anno precedente (12,3 miliardi).

«Nonostante le incertezze causate dalle misure ristrettive dovute al Covid-19, che hanno impattato l'anno fiscale 2020/2021 in tutto il mondo, il gruppo Ferrero è stato in grado di gestire con successo le sfide anche nel contesto pandemico. Mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza di dipendenti e consumatori, il Gruppo ha dimostrato agilità e resilienza nell’assicurare continuità operativa e la consueta presenza dei propri prodotti sul mercato per soddisfare i consumatori», si legge in una nota.

Il Gruppo Ferrero a fine esercizio era costituito da 107 società consolidate a livello mondiale e 32 stabilimenti produttivi. I prodotti sono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 Paesi. L'organico puntuale al 31 agosto 2021 ammontava a 38.767 dipendenti, in aumento rispetto ai 37.122 al 31 agosto 2020.

Il gruppo ha visto crescere le vendite di prodotti finiti grazie alla crescita in specifici mercati, come Francia, Germania e Cina e al consolidamento delle quote di mercato nella maggior parte delle geografie, ma anche grazie alla crescita di fatturato trainata da alcuni brand come Ferrero Rocher e Kinder Bueno e al lancio di nuovi prodotti come i gelati Ferrero Rocher e Raffaello.

Il gruppo, che ha aumentato gli investimenti nei marchi e rafforzato le attività interne di ricerca e sviluppo, ha sostenuto la propria strategia di sviluppo tecnologico attraverso l’espansione della propria capacità produttiva, con investimenti totali di 839 milioni.