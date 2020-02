Ecco tutti i numeri della Ferrero: più utili e più tasse pagate

Il risultato finanziario, in miglioramento, vede un perdita di 55 milioni di euro rispetto alla perdita di 147 milioni dello scorso anno.

Il gruppo ha continuato a migliorare la generazione di cash dalle sue attività operative. La liquidità è ammontata a 1,5 miliardi di euro contro gli 1,2 miliardi generati nel 2017-2018. Gli investimenti sono ammontati a 663 milioni (673 milioni nell'esercizio precedente), la maggior parte dei quali focalizzata sugli investimenti industriali (580 milioni, vale a dire il 5,1% delle vendite nette) soprattutto in Italia, Germania, Canada, Polonia, Francia e Belgio. Il 31 agosto 2019 il gruppo ha anche completato la costruzione del suo nuovo quartier generale in Lussemburgo.



Il costo del personale

È in crescita anche il costo del personale, salito leggermente a 1,97 miliardi rispetto agli 1,86 dell'anno precedente. La cifra messa in bilancio per la sola voce che riguarda il pagamento di salari e stipendi è di 1,42 miliardi contro gli 1,33 del 2018. I costi per il personale sono cresciuti del 6,1% a prezzi correnti. Il numero medio dei dipendenti si è attestato a 33.003, in crescita dai 31.748 dell'anno precedente.



Salgono anche i costi per le materie prime e le forniture, da 4,2 a 4,4 miliardi (+6,4% a prezzi correnti) e quelli per i servizi, cresciuti dell'8,4% a 3,6 miliardi di euro.



Un ultimo dato riguarda il debito nei confronti degli azionisti. Come ha rivelato l'inchiesta di Fiume di denaro sul gruppo Ferrero, negli ultimi 18 anni parte dei dividendi spettanti agli azionisti sono rimasti nel gruppo sotto forma di prestiti subordinati a lungo termine fruttiferi. L'ammontare di questi prestiti è di 1,74 miliardi di euro al 31 agosto 2019. I prestiti scadranno in due tranche, nel 2021 e nel 2027.

