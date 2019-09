Ferrero, premio da 2mila euro per i 6mila dipendenti A ottobre buste paga più pesanti legate agli obiettivi raggiunti dall’azienda. Importi differenziati in base alle performance di ciascun stabilimento o area di Filomena Greco

Un premio annuale da 2mila euro per i circa 6mila dipendenti di Ferrero Italia. È stato firmato questa mattina l'accordo tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori, nel quadro del nuovo contratto integrativo aziendale. Si tratta del Premio Legato ad Obiettivi (Plo) per l’anno 2018-2019 stabilito per valorizzare il miglioramento dei parametri produttivi nei quattro plant in Italia del Gruppo dolciario di Alba. L'importo massimo raggiungibile, per l’anno in corso, è di 2.220 lordi mentre l'intero ammontare per il quadriennio 2019-2022 è stato aumentato di 610 euro rispetto allo scorso integratico.

Il valore del premio è determinato dall’andamento di due parametri: il risultato economico, che è unico per tutta l'azienda e che concorre a determinare il 30% dell'intero importo del premio, e il risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento o area di lavoro.

Ai dipendenti di Alba andranno 2.097 euro lordi, 2.080 per i lavoratori di Pozzuolo, un po’ più alto il riconoscimento per Balvano (2.111 euro) e per Sant'Angelo (2.168). Agli addetti dell'area Depositi andrà un premio da 2.016,04 lordi, allo staff invece 2.093 euro.

Il Premio Ferrero si inserisce nel sistema di welfare aziendale che prevede tra l'altro un asilo nido che ospita circa 80 bambini e che presto sarà affiancato da una scuola materna per 150 bambini, che porterà le strutture sportive vicino ai luoghi di lavoro nell'ambito del progetto “Village – Kinder+sport”. Senza dimenticare il servizio assistenza sociale a disposizione dei dipendenti per la gestione delle pratiche amministrative o i percorsi di smart working che permettono di lavorare un giorno a settimana “in agilità”, esteso dal 29 gennaio 2018 a circa 350 dipendenti.