Ferrero raddoppia la produzione dei biscotti Nutella

Dal punto di vista autorizzativo, invece, la modifica dell’Aia approvata dalla Regione Basilicata prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, la ricollocazione di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti, la riconfigurazione delle reti di scarico e infine la rimodulazione del quadro delle emissioni.

Le novità sul mercato

L’iniziativa arriva all’indomani di una fase di mercato delicata, condizionata dal lock-down, e si inserisce in una serie di nuovi investimenti del Gruppo, a cominciare dal lancio del nuovo plumcake a marchio kinder, a base di yogurt greco. Per Ferrero si tratta di sperimentare, nel comparto delle brioche, un formato nuovo rispetto ai classici mattoncini o trancini. Un formato che allarga di fatto la famiglia di prodotti lievitati in un settore ampiamente presidiato – esattamente come per i Nutella Biscuits – da big player italiani come il Gruppo Barilla.

La politica dei “piccoli passi” da sempre portata avanti dal gigante di Alba si è affiancata, dal 2016 ad oggi, ad una stagione di acquisizioni e di ampliamento della gamma di prodotti. A cominciare proprio dal mondo dei biscotti: risale al 2016 infatti l’operazione sulla belga Delacré, marchio storico di settore, seguita dalle due acquisizioni negli Stati Uniti, il ramo dolciumi della Nestlé e i biscotti e gli snack Kellogg, per arrivare a luglio 2019 ai biscotti danesi Royal Dansk e Kjeldsens, parte di Campbell Soup Company.

L’Italia resta, oltre che uno dei principali mercati per un gruppo diventato ormai un player internazionale – con ricavi a quota 11,4 miliardi –, anche un vero e proprio laboratorio per mettere a punto nuove produzioni. E proprio al legame con l’Italia guarda la nuova campagna lanciata da Ferrero insieme a Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, che avrà come protagonisti i barattoli di Nutella in edizione speciale, dal 12 ottobre per promuovere – con il logo «Ti Amo Italia» – i luoghi più belli della penisola.