Ferrero spinge sul cacao tracciato per garantire la sostenibilità delle filiere

La partnership con Save the Children

La partnership strategica con Save the Children, iniziata con il programma triennale lanciato nel 2017-2020 in 20 comunità della Costa d'Avorio, dunque continua. Il nuovo progetto cofinanziato per 8 milioni di euro durerà cinque anni, l'intervento prevede il coinvolgimento di 37mila beneficiari diretti ed un totale di 90mila persone tra bambini ed adulti che saranno raggiunti da attività di sensibilizzazione, in 65 comunità nella regione ivoriana di Haut-Sassandra, dove Ferrero acquista una quantità significativa di cacao.

La filiera della nocciola

Ferrero è tra i principali player mondiali nel settore delle nocciole, acquistate prevalentemente in Turchia e in Italia. Il Gruppo ha sottoscritto l’anno scorso un accordo con l’Ilo, l’Internationa Labour Organization delle Nazioni Unite, per finanziare, con 4 milioni di dollari, un progetto in tre province della Turchia per incidere sul lavoro minorile nel settore della raccolta delle nocciole, altro ingrediente fondamentale per le preparazioni di Ferrero.

Secondo l'indagine Child Labour Force 2019 Survey, redatta dall'Istituto statistico turco (Turkstat), 720mila bambini tra i 5 e i 17 anni, il 4,4% della popolazione infantile totale nel paese, sono impegnati in attività economiche. Di questi, il 30,8% è impegnato in attività del settore agricolo. Un tema rilevante su cui Ferrero ha preso posizione grazie alla definizione di una “Carta” dedicata alle nocciole, in linea con il Codice dei Fornitori. La Ferrero Hazelnut Charter delinea li impegno del Gruppo nell’ambito dei Diritti Umani, della Protezione dell'Ambiente e Sostenibilità, e della Trasparenza dei Fornitori.

Il documento si ispira alla collaborazione di Ferrero con Earthworm Foundation, organizzazione non-profit focalizzata sul miglioramento delle catene del valore e sull'evoluzione di un approccio di approvvigionamento responsabile nel settore delle nocciole. Una sfida finalizzata a migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli e affrontare emergenze sociali come il lavoro minorile.