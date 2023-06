Ferrero spinge su tracciabilità della materia prima e sostegno agli agricoltori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tracciabilità, approvvigionamento sostenibile delle materie prime, formazione sulle nuove tecniche di coltivazione. Ferrero continua il suo percorso descritto nell’ultimo bilancio di sostenibilità presentato, il quattordicesimo, relativo al periodo agosto 2021/agosto 2022. Cuore dell’azione di Ferrero è il Ferrero Farming Values (FFV), un framework grazie al quale l’azienda – fatturato consolidato a 14 miliardi di euro, con un incremento del 10,4% rispetto all’anno precedente – si impegna a supportare e migliorare la catena del valore e il sistema di approvvigionamento dei propri ingredienti base.

Il Rapporto di Sostenibilità, in particolare, descrive nel dettaglio come Ferrero abbia raggiunto il 96% di tracciabilità del cacao acquistato come azienda agricola. Nel 2021/22, il programma ha contribuito a fornire coaching individuale al 32% dei coltivatori di cacao sulle tecniche di pianificazione agricola e di business, mentre 155mila coltivatori di cacao hanno preso parte a piani di formazione di gruppo. L’82% dei volumi di cacao acquistato proviene da gruppi di agricoltori dedicati e supportati da Ferrero.

Nell'approvvigionamento complessivo di nocciole, poi, il Gruppo ha raggiunto il 79% di tracciabilità. Sul fronte energetico, il 92% dell’energia elettrica acquistata a livello globale proviene ora da fonti certificate rinnovabili, in aumento rispetto all’84% dell’anno precedente. Il 100% dell’olio di palma è certificato secondo lo standard RSPO come segregato, metodo che garantisce che l’olio di palma sostenibile sia tenuto separato a partire dalle piantagioni e dalle aziende agricole e lungo tutta la catena di approvvigionamento. È stato inoltre completato, comunica Ferrero, il piano quadriennale “Cocoa and Forest Initiative (CFI)” che ha coinvolto 170mila agricoltori.

«Attraverso ciascuno dei quattro pilastri chiave del nostro framework di sostenibilità, il Rapporto mostra che abbiamo compiuto notevoli progressi verso gli obiettivi che ci siamo prefissati» sottolinea Lapo Civiletti, ceo del Gruppo Ferrero. «Nonostante un contesto economico e geopolitico difficile, il Gruppo – aggiunge – ha aumentato gli investimenti per continuare a garantire elevati livelli di qualità, freschezza e sicurezza in tutti i nostri prodotti, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale».