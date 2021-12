Ferrero, la vita spericolata di «Er Viperetta» tra cinema, calcio e tribunali fallimentari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Massimo «Er Viperetta Ferrero» si appalesa nel mondo del calcio il 12 giugno del 2014, quando a sorpresa diventa il nuovo proprietario della Sampdoria, grazie alla generosità della famiglia Garrone che non solo non pretende nulla in cambio, ma addirittura gli lascia una dote di svariati milioni di euro.

Ecco, in quello stesso giorno dell’estate 2014, le cronache giudiziarie riportano di una richiesta di patteggiamento avanza dai legali del neo proprietario blucerchiato a un anno e dieci mesi per il fallimento della compagnia aerea Livingston.

Un doppio colpo di scena che nessun copione avrebbe potuto disegnare con più accuratezza per proporre un personaggio che da lì in poi i media, specie televisivi, si contenderanno per via della presunta simpatia e dell’indubbia veracità.

Romano di Testaccio

Nato nel quartiere Testaccio a Roma nell’agosto del 1951 e tifosissimo della Roma, Ferrero ha mosso i primi passi imprenditoriali nel mondo del cinema distinguendosi come produttore cinematografico indipendente di prodotti anche discreti come «Ragazzi fuori» e «Mery per sempre», oltre che di alcune pellicole diretti da Tinto Brass. Esuberante com’è, Ferrero non ha disdegnato nessun ruolo all’interno dell’industria cinematografica.

Addirittura ha fatto un paio di apparizioni dall'altro lato della cinepresa, nei film «Ultrà» di Ricky Tognazzi e «Camerieri» di Leone Pompucci. «Er Viperetta» poi si specializza nell’acquisto di sale. È suo il Cinema Adriano a Roma, come rientrano nel suo patrimonio altre 60 sale, di cui 11 rilevate nell’ambito del default del gruppo Cecchi Gori che aveva travolto l’ex numero proprietario della Fiorentina, Vittorio. Le attività di Ferrero in ambito cinematografico poi si espandono nel 2009 con la Ellemme Group, una delle società per le quali è stato arrestato, a seguito del fallimento.