Ferretti acquisisce il cantiere di Rosetti Marino a Ravenna

Ottanta milioni di euro per assicurarsi il cantiere di Rosetti Marino a Marina di Ravenna. Ferretti Group ha acquisito il sito produttivo di San Vitale, dell’ampiezza di oltre 70mila metri quadrati, comprensivo di un bacino di carenaggio. L’operazione è stata avviata con un investimento iniziale di circa 40 milioni di euro, ai quali seguiranno ulteriori 40 milioni nel prossimo triennio, per la realizzazione di nuovi spazi produttivi e un centro di ricerca e sviluppo.

Capacità produttiva a +20%

L’acquisizione, sottolinea una nota, «rientra nelle strategie di crescita del gruppo Ferretti: a piena operatività il nuovo impianto aumenterà la capacità produttiva di circa il 20%»; ed è stata «completamente finanziata con capitale proprio, derivante dai proventi della recente quotazione alla Borsa di Hong Kong».

Il complesso produttivo in provincia di Ravenna si colloca in una posizione strategica, vicino al quartier generale Ferretti di Forlì e al cantiere di Cattolica. Con questa operazione, prosegue la nota, «il gruppo consolida la strategia di investimento che, negli ultimi cinque anni, ha portato all’ampliamento e miglioramento di tutti gli stabilimenti» e, in particolare, del cantiere di La Spezia e della Superyacht Yard di Ancona.

Spazi per realizzare gli Wally a vela

«L’acquisizione dell’area - spiega Alberto Galassi, ceo di Ferretti - è il mantenimento di una promessa. Abbiamo grandi progetti e immaginiamo un sito produttivo all’avanguardia in tutti i suoi aspetti: benessere delle persone che vi lavorano, impatto sociale positivo, tutela dell’ambiente anche attraverso la scelta accorta dei materiali e aumento della produzione. Abbiamo trovato a Ravenna la giusta casa per i Wally a vela e per l’espansione dei nostri altri marchi, a partire dalla straordinaria gamma Ferretti Yachts Infynito».

«Scegliamo ancora una volta l’Italia - prosegue Galassi - investiamo per rafforzarci, ma anche per tenere alta la bandiera di un’industria simbolo del nostro Paese, quella della nautica di lusso, e dell’ampia rete di imprenditoria e alta artigianalità che tutto il mondo guarda con ammirazione e invidia».