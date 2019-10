Ferretti rinuncia alla quotazione. Verso il private placement in primavera L’azienda delle imbarcazioni di lusso puntava ad arrivare in Borsa lunedì 21 ottobre raccogliendo 174 milioni. Il socio di riferimento Weichai non convinto dal prezzo di collocamento. Si va avanti con gli investimenti. di Monica D'Ascenzo

Ferretti rinuncia alla quotazione in Borsa. Una nota ufficiale annuncia il ritiro dell’Ipo, il cui processo martedì sera aveva visto l’abbassamento del prezzo di collocamento alla forchetta 2-2,5 euro dai 2,5-3,7 euro iniziali. Il gruppo ha lavorato con gli advisor in questi ultimi giorni per sbarcare in Borsa lunedì 21 ottobre, con una raccolta di ordini totale di 200 milioni di euro. Oggi alla resa dei conti, però, ha prevalso la cuatela e la decisione di non sfidare un mercato che al momento non sembra valutare la società, tanto quanto si aspettavano i due azionisti.

Lo scetticismo di Weichai

Tra le cause della decisione la convinzione del socio di riferimento Weichai Group, che controlla l’86% del capitale, che il prezzo di collocamento a 2 euro per azione, suggerito dalla banche, non rifletta il vero valore del gruppo Ferretti alla luce dei risultati raggiunti dal management. Confermati comunque i piani di investimento annunciati con il progetto di quotazione.

Insufficiente l’abbassamento del prezzo

Non sono bastati il significativo abbassamento della forchetta di prezzo a 2-2,5 euro dal precedente 2,5-3,7 (indiscrezioni di mercoledì sera parlavano di un possibile taglio addirittura a 2 euro) e l’allungamento del periodo di sottoscrizione per costruire un’operazione soddisfacente per gli azionisti. Una nota del gruppo specializzato in imbarcazioni di lusso sottolinea «di aver preso la decisione di interrompere l’Offerta relativa al collocamento privato nonostante l’apprezzamento manifestato dagli investitori, in particolare italiani ed asiatici che hanno sostenuto e creduto nell’azienda». Ciò perchè «il deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari non consente di valorizzare correttamente la società».

«La cosa più bella dell’Ipo che abbiamo fatto è stato il sostegno degli investitori italiani» ha commentato l’amministratore delegato di Ferretti Alberto Galassi, precisando poi: «ci hanno dato in particolare il loro

sostegno Generali, Mediolanum, Fideuram e Kairos. In

particolare Mediolanum e Generali rientrano tra i primi 6

investitori che hanno aderito all’Ipo»

Si va avanti con gli investimenti

Ferretti Group, dunque, «continuerà a perseguire i propri obiettivi di sviluppo e di crescita considerate le ottime condizioni patrimoniali, di liquidità e di successo commerciale che sono tali da consentire all’azienda l’esecuzione del proprio piano industriale già totalmente finanziato dagli azionisti e dal sistema creditizio verso il quale l’azienda vanta una posizione di debito nullo» si lòegge nel comunicato del gruppo.