Ferretti, i risultati degli yacht di lusso trascinano il premio oltre 3.500 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La nautica di lusso avanza con il vento in poppa e trascina anche il premio di risultato dei lavoratori. Così gli oltre 1.600 addetti della Ferretti Spa riceveranno 3.505 euro (livello AS1) grazie al premio di risultato, secondo i calcoli derivanti dai parametri stabiliti con l’ultimo accordo sindacale. Non solo. L’azienda ha infatti annunciato importanti investimenti e l’incremento della dotazione organica, spiegando ai rappresentanti dei lavoratori che le previsioni per il 2023 sono positive.

«Siamo estremamente soddisfatti per i risultati raggiunti nella Ferretti: il raggiungimento dell’obiettivo incluso nel contratto integrativo siglato nel febbraio del 2022 consente di erogare ai lavoratori un premio di risultato pari a 3.505 euro lordi al livello AS1 (contratto nazionale Legno Industria), determinata dal valore della produttività e del valore della produzione procapite», spiegano Mauro Franzolini (FenealUil), Claudio Sottile (Filca-Cisl) e Antonella Arfelli (Fillea-Cgil).

Loading...

Per quest’anno l’azienda ha fatto previsioni positive e, anche per questo, ha concordato con sindacati ed Rsu aziendali dei siti i nuovi parametri da perseguire per il premio di risultato dell'anno in corso. «In particolare - spiegano le tre sigle in una nota unitaria - si prevedono importanti investimenti di ampliamento per tutti gli attuali siti e progetti di espansione in nuove realtà, insieme all’incremento della dotazione organica, anche attraverso formazione specifica finalizzata a nuove assunzioni». A questo si aggiunge che l’azienda ha dato seguito all’accordo di novembre relativo agli inquadramenti professionali e all’aumento delle indennità ad essi collegati.