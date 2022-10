Ferretti Yacht, nuovo passo sul dual listing: in campo UniCredit, Goldman e JPM

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Ferretti, simbolo italiano degli yacht di lusso, velocizza il cammino per il «dual listing», dopo lo sbarco alla Borsa di Hong Kong nel marzo scorso. Secondo indiscrezioni, ieri sarebbero infatti state definite dalla società le banche «global coordinator», per il nuovo sbarco sul mercato azionario, in questo caso europeo. Sarebbero state scelte l’italiana UniCredit e le due americane Goldman Sachs e Jp Morgan. L’obiettivo sarebbe la quotazione nel 2023. È stata scelta anche la meta dell...