Ferriera di Servola, il referendum vede prevalere il sì all’accordo I lavoratori hanno approvato l’accordo sindacale presentato dal Gruppo Arvedi al ministero dello Sviluppo economico di Barbara Ganz

(ANSA)

3' di lettura

I lavoratori della Ferriera di Servola (Trieste) hanno approvato l’accordo sindacale presentato dal Gruppo Arvedi il 23 dicembre scorso al ministero dello Sviluppo economico e appoggiato da Uil, Cisl, Usb e Failms con l’opposizione della Cgil che nell’assemblea sindacale del 7 gennaio scorso aveva chiesto di ridiscutere il testo. Ma in caso di vittoria del no, aveva fatto sapere Arvedi, la sola tutela occupazionale possibile sarebbe stata in altre aziende del gruppo, vale a dire non a Trieste.

Su 513 aventi diritto al voto, attraverso il referendum hanno votato in 473 (con una scheda bianca e tre nulle); 277 dipendenti hanno deciso per il 'sì' e 192 per il 'no'.

L’intesa, che è parte integrante dell'Accordo di Programma, prevede al primo punto la chiusura dell’area a caldo dell'impianto siderurgico triestino. «Oggi è una giornata storica. Si tratta del miglior risultato che si potesse ottenere», è stato il primo commento al termine dello spoglio da parte di Antonio Rodà della Uilm.

«Questo risultato è un segnale chiaro che i lavoratori vogliono lanciarsi in un nuovo futuro con una fabbrica moderna e lo sviluppo delle attività logistiche», dichiarano Guglielmo Gambardella, responsabile nazionale Uilm del settore siderurgico, e Antonio Rodà, segretario Uilm Trieste-Gorizia. «Vigileremo sulla realizzazione dei 180 milioni di euro di investimenti previsti dal nuovo piano industriale di Arvedi - aggiungono - ma è necessario che le Istituzioni definiscano in tempi strettissimi il nuovo Accordo di programma con le ulteriori garanzie occupazionali aggiuntive al piano industriale, già richieste dalle Organizzazioni sindacali firmatarie. Crediamo che i lavoratori - concludono - con questo voto abbiano voluto voltare pagina anche ad una fase referendaria inquinata da disinformazione e strumentalizzazioni arrivate da fronti diversi. Ma adesso guardiamo al futuro».

E per l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, «l’esito del voto viene accolto con il dovuto rispetto dall’Amministrazione regionale. Quello stesso rispetto, peraltro, che ha caratterizzato l’atteggiamento della Regione durante tutta la delicata fase di consultazione delle maestranze. Ora tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel tavolo per la definizione del nuovo Accordo di programma - ha aggiunto Rosolen - devono proseguire sulla via della reciproca disponibilità in vista di un percorso di riconversione che tuteli la sicurezza e i livelli occupazionali».