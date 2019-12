Ferriera di Trieste, salta l’intesa tra Arvedi e i sindacati Per la riconversione del sito triestino stanziati 180 milioni di Barbara Ganz

Nessuna intesa all'incontro di martedì 17 al ministero dello Sviluppo economico per la Ferriera e di Servola. Proprietà e sindacati dovevano fare il punto sulla bozza di accordo sindacale propedeutico al piano industriale proposto dal Gruppo Arvedi per la chiusura dell'area a caldo. «Tutto rimandato a giovedì prossimo, dopo il passaggio in assemblea con i lavoratori», ha fatto sapere Marco Relli, della Fiom-Cgil. Solo dopo, «con un mandato chiaro da parte dei lavoratori - aggiunge - il 23 dicembre prossimo ci rivedremo di nuovo a Roma».

«Stiamo trattando al tavolo industriale e l'importante è trovare una sintesi con due garanzie: quella di tutelare l'ambiente e quella che è vincolata alla tutela dei posti di lavoro. Non possiamo abbandonare nessuno», dice il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. E il nodo sono proprio i posti di lavoro: «È stata presentata l'ipotesi di accordo sindacale per la riconversione della Ferriera di Servola sulla base del Piano industriale presentato da Arvedi nei precedenti incontri presso lo stesso dicastero. Ma è una proposta che, pur confermando gli investimenti di 180 milioni di euro per lo sviluppo dell'area a freddo, non garantisce una soluzione occupazionale per tutti i lavoratori», dicono Guglielmo Gambardella e Antonio Rodà, rispettivamente coordinatore Uilm nazionale e segretario Uilm Trieste, a margine.

«Il Piano industriale prevede la ricollocazione dei lavoratori dell'area a caldo, che le istituzioni hanno chiesto di dismettere, sulle nuove linee di finitura e sullo sviluppo dell'attività logistiche. È necessario che - dopo le dichiarazioni di principio – i soggetti interessati confermino, nella definizione del nuovo accordo di programma, le promesse garanzie occupazionali, con un progetto di sviluppo industriale e logistico dell'area portuale, e tutti gli strumenti a supporto del piano industriale per la gestione dello stesso, comprese le nuove opportunità di lavoro. L'accordo sindacale deve essere parte integrante dell'accordo di programma con impegni certi per la tutela dell'occupazione a carico di Arvedi e delle istituzioni locali e nazionali - continuano i due rappresentanti Uilm - Abbiamo già avanzato delle prime osservazioni sul testo proposto dall'azienda, ma abbiamo ritenuto di aggiornarci al giorno 23 per provare a fare ulteriori approfondimenti sulle questioni occupazionali e industriali», concludono.