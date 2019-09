Ferriera di Trieste, area a caldo verso la chiusura di Barbara Ganz

«Prendo atto delle decisioni delle Istituzioni regionali del FVG e del Comune di Trieste riferite alla chiusura dell’area di produzione ‘a caldo' della Ferriera di Servola (Trieste) e confido in proposte di soluzione corrette, che tengano conto della situazione reale e dei posti di lavoro».

È lo stesso cav. Giovanni Arvedi - fondatore e presidente dell’omonimo gruppo siderurgico con base a Cremona, che quattro anni fa ha rilevato lo stabilimento triestino salvando dal licenziamento certo oltre 400 addetti, cresciuti fino a 600 unità - a fare chiarezza sulla posizione del gruppo.

«Primo ed unico caso in Italia, abbiamo totalmente risanato un’area dichiarata SIN (sito inquinato di interesse nazionale) e, grazie ai nostri significativi investimenti per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnico e strutturale degli impianti previsti dall’Accordo di programma, oggi la Ferriera produce rispettando tutti i valori e parametri fissati dall’Aia, come recentemente riconosciuto con atto formale dalla Regione. La vicenda Servola, purtroppo - conclude - è stata per me un’esperienza amara, unica e molto sofferta, mai vissuta prima in sessant’anni di lavoro nel nostro Paese».

Lo scorso luglio il Consiglio regionale del Friuli VG aveva approvato a larghissima maggioranza la mozione n. 99 presentata dal Gruppo regionale M5S sulla Ferriera di Servola - primo firmatario Andrea Ussai - che, così come riformulata in accordo con l’assessore Fabio Scoccimarro, impegnava la Giunta regionale «a dare attuazione all’aggiornamento dei valori obiettivo previsti dall’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per la tutela della salute del cittadino; a fissare, assieme alla proprietà, un puntuale e stringente cronoprogramma per la chiusura progressiva dell’area a caldo dell’impianto siderurgico e prevedere strategie per la tutela degli attuali livelli occupazionali, in collaborazione con i ministeri competenti e l’Autorità di sistema portuale».

Nel documento si ricordavano anche le tappe del rapporto istituzionale tra l’azienda Siderurgica Triestina e la Regione Friuli Venezia Giulia, costellato da una lunga storia di diffide iniziate nel 2005 fino ad eventi più recenti.

In mattinata, con una lettera firmata dal governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, è partita la richiesta «ai ministeri del Lavoro, dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e dei Trasporti di convocare un tavolo, coinvolgendo la Regione Fvg, il Comune di Trieste, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, le parti datoriali e le organizzazioni sindacali, per garantire il futuro dei lavoratori impiegati nell’area a caldo della Ferriera di Servola».