Ferroli porta la sicurezza in azienda: investiti 4 milioni

«La sicurezza è un caposaldo nella cultura di un’azienda. Abbiamo lavorato ad un programma di miglioramento continuo che ha interessato tutte le sedi italiane: dall’adeguamento delle infrastrutture, all’acquisizione di nuove attrezzature più performanti, all’ampliamento delle dotazioni di dispositivi di protezione individuale, ad azioni di sensibilizzazione». Sono parole di Riccardo Garrè, ceo del Gruppo Ferroli, storica azienda veronese operante nel settore del comfort termico, relativo all’edizione 2023 del Ferroli Safety Day rivolta ai dipendenti: l’occasione per aprire una riflessione sul delicato tema della prevenzione, della salute e del benessere dei lavoratori, ma anche e soprattutto per fare il punto sul “Caso Ferroli” insieme ai principali attori, Istituzioni e sindacati, che hanno fatto sistema per rendere possibile il risanamento e l’avvio di una nuova e intensa fase di sviluppo. L’impegno è stato di oltre 4 milioni di euro nell’ultimo triennio. In particolare si sono raggiunti gli standard ottimali di buona pratica per la protezione della salute e della sicurezza (certificazione ISO 45001:2018). Rispetto al 2019, il numero di infortuni si è abbassato più del 50%, l’indice di frequenza del 65% e l’indice di gravità del 40%.