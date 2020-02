Alstom si prende il 100% dei treni Bombardier

In origine la fusione Alstom-Siemens, poi naufragata, nasceva con l’obiettivo di contrastare lo strapotere cinese, ricercando l’aumento dell’efficienza e della capacità di competere meglio a livello internazionale con risorse combinate.

Ora Alstom ci riprova con l’operazione Bombardier Transport. Del resto, in questo settore, le dimensioni contano. I cinesi di Crrc, oltre a continuare a produrre treni di tutti i tipi per il mercato domestico, hanno da subito iniziato a espandersi all’estero, principalmente negli Stati Uniti e in Malesia ma anche in Argentina.

A giugno 2018, le ferrovie tedesche Db hanno aggiudicato a Crrc un contratto per la fornitura di quattro locomotive ibride per il traino di treni diagnostici. La consegna è prevista per il 2021 ed è prevista una opzione per un massimo di 16 unità. Crrc considera molto significativo questo ordine in quanto segna il suo ingresso in un mercato europeo «di fascia alta» come parte della sua strategia di espansione globale.

I riflussi dell’operazione sull’Italia

Di fronte a questo scenario è comprensibile la mossa di Alstom. L’operazione non mancherà di avere riflessi anche in Italia, dove sia Alstom sia Bombardier vantano una lunga e consolidata presenza industriale, con clienti di primissimo livello, come Trenitalia (gruppo Fs) e Italo.

I due treni che attualmente competono sui binari italiani dell’alta velocità vedono coinvolti entrambi i costruttori: i convogli di Italo (Agv e Pendolino) sono prodotti da Alstom nello stabilimento di Savigliano (Cuneo), mentre il Frecciarossa è il frutto della joint venture tra Hitachi Rail Italy (ex Ansaldobreda) e la Bombardier di Vado Ligure.