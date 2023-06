Ferrovie avanza su Napoli-Bari e su Salerno-Reggio Calabria

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quando si pensa a infrastrutture strategiche che rientrano nel Pnrr da cui attingono anche finanziamenti, si parla soprattutto delle linee ferroviarie ad alta velocità e alta capacità: la Napoli Bari, opera da 5,8 miliardi, e il primo lotto della Salerno-Reggio Calabria (opera in totale da 13 miliardi).

La prima dovrebbe tagliare il traguardo nei tempi, la seconda è stata assegnata lo scorso 12 maggio. «Sono in corso le attività propedeutiche per l'inizio dei lavori, in particolare le attività di topografia ed indagine geologica, necessarie alla redazione del progetto», si legge in una nota di Webuild dei giorni scorsi.

Loading...

Si ci domanda: ìle opere strategiche per il Sud saranno ultimate entro il termine del 2026, dettato da Next Generation Eu? O almeno, saranno utilizzati entro i prossimi tre anni gli 1,4 miliardi del Pnrr per la Napoli Bari e i 2,6 del primo lotto della Salerno Reggio Calabria?

Per la Napoli Bari, l’inserimento nel Pnrr è stato voluto anche perchè l’opera, in buono stato di avanzamento, avrebbe agevolato la spesa nei tempi dei fondi del Piano di ripresa e resilienza. Rfi informa che «tutti i cantieri della nuova linea AV/AC Napoli – Bari sono in fase realizzativa. L’avvio, lo scorso agosto, delle attività per la realizzazione delle tratte Hirpinia – Orsara e Orsara – Bovino ha completato l'elenco dei lotti in fase di esecuzione». Nel 2017, erano stati ultimati i primi due interventi dell'itinerario: il nodo di interscambio di Napoli/Afragola e il lotto Bovino – Cervaro. A marzo è stato avviato lo scavo delle gallerie sulla tratta Telese-Vitulano.

La riqualificazione e lo sviluppo dell’itinerario Roma – Napoli – Bari prevedono interventi di raddoppio delle tratte ferroviarie oggi a singolo binario e varianti rispetto agli attuali tracciati. La Napoli – Bari sarà priva di passaggi a livello, sarà attrezzata, a regime, con la tecnologia ERTMS, il sistema di sicurezza per il distanziamento dei treni già adottato in Italia sulle linee AV/AC.