Ferrovie, avviati i lavori per tunnel e stazione alta velocità di Firenze

Avviati oggi i lavori per la realizzazione del passante dell’alta velocità di Firenze che prevede il sottoattraversamento ferroviario della città e la nuova stazione Av di Firenze Belfiore. Presenti Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, e Carlo Luzzatto, amministratore delegato Impresa Pizzarotti C.

Il passante Av di Firenze è un’opera realizzata dal Polo Infrastrutture del Gruppo Fs che, attraverso il sottoattraversamento ferroviario della città, consentirà una separazione dei flussi tra i treni regionali e quelli ad alta velocità, aumentando la capacità della rete di superficie a beneficio del traffico locale, ed eliminerà ogni interferenza tra le due differenti tipologie di servizio. Insieme al sottoattraversamento verrà realizzata anche la nuova stazione dell’Av di Firenze Belfiore. Rete Ferroviaria Italiana è il committente dell'opera, mentre a Italferr è stata assegnata la direzione dei lavori, per un investimento complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.

Dopo l’accensione della fresa, è previsto per l’estate 2023 l’inizio dello scavo, durante il quale saranno svolti in contemporanea i lavori di realizzazione della stazione Belfiore. Il completamento dell’opera è previsto per il 2028. «Il nodo di Firenze rappresenta un anello cruciale per la mobilità collettiva fiorentina e nazionale», ha affermato Luigi Ferraris, amministratore delegato delle Fs, osservando che oggi «qualunque inconveniente tecnico sul nodo fiorentino produce pesanti effetti sulla circolazione ferroviaria nazionale, come abbiamo avuto modo di vedere recentemente», e per questo motivo «è importante separare per quanto possibile separare i flussi dei treni».