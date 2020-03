Ferrovie, incendio sulla direttissima Roma-Firenze e treni nel caos. Guasto anche a Torino Il traffico è fortemente rallentato e a tratti sospeso per un guasto alla linea direttissima Roma-Firenze a seguito di un incendio tra Settebagni e Capena di Marco Morino

Sono ore di passione per chi deve prendere un treno, sia per i passeggeri dell’Alta velocità sia per i pendolari. La circolazione sulla rete ferroviaria nazionale è nel caos a causa di due punti di crisi: a Settebagni, sulla direttissima Roma-Firenze e nel nodo ferroviario di Torino. Al momento si registrano cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti. Ma andiamo con ordine.

Incendio a Settebagni

Il traffico è fortemente rallentato e a tratti sospeso per un guasto alla linea direttissima Roma-Firenze a seguito di un incendio tra Settebagni e Capena. I convogli Av sono tutti instradati sulla linea lenta tra Roma e Orte con maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti per i treni in viaggio.

È in corso la riprogrammazione dell'offerta di Trenitalia ma va detto che anche i convogli di Italo risultano al momento coinvolti nell'emergenza che sta mettendo in crisi anche il trasporto locale.



Dalle prime informazioni riportate dal portale Ferrovie.info, l’incendio sarebbe localizzato nel primo binario della stazione di Settebagni. Situazione critica anche nel nodo di Roma. Al momento il tabellone di Roma Termini vede l'Italo 9912 da Napoli con 60 minuti di ritardo, il Frecciarossa 9518 da Salerno con 70 di ritardo. Ritardi anche per il regionale 2321 da Ancona con +40 e da Foligno 2479 con +35.

Ritardo al momento di 35 minuti per il Frecciarossa 9503 da Firenze e di 45 minuti per l'Italo 8934 da Salerno.

Guasto a Torino

Non solo Roma ma anche Torino. Mattinata nera per i pendolari della città sabauda visto che dalle ore 5 il traffico ferroviario è rallentato per un inconveniente tecnico al sistema che gestisce la circolazione. «I treni - fanno sapere da Trenitalia - potranno subire ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni o limitazioni». È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi.