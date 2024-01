Ferrovie Nord Milano entra nel business dell’energia rinnovabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ferrovie Nord Milano entra nel settore delle energie rinnovabili e compra l’80% di Viridis Energia da Lagi Energia 2006 e Hnf, che ne detengono il 66,7% e il 33,3% rispettivamente

Viridis è un produttore indipendente di energia elettrica con un portafoglio impianti costituito da circa 47 MW di impianti già operativi localizzati in Nord e Centro Italia (di cui 45 MW fotovoltaici e 2 MW a biogas), circa 7 MW di impianti fotovoltaici in costruzione, che si prevede entreranno in produzione entro i primi mesi del 2024 (più 16 MW di impianti fotovoltaici autorizzati e cantierabili).

Con l’operazione Fnm acquisisce una struttura operativa che sarà in grado di sviluppare ulteriori impianti fotovoltaici ed eolici.L’acquisizione della partecipazione di maggioranza in Viridis rappresenta un investimento industriale capace da subito di generare un cash flow positivo e che non modifica materialmente il valore complessivo dei capex previsti nel Piano Strategico. L’entrata nel settore della produzione di energia rinnovabile rafforza gli obiettivi ambientali del Piano Strategico 2021-2025, che prevede investimenti in progetti energetici innovativi.

Nel medio-lungo periodo per Fnm lo sviluppo di impianti rinnovabili rafforzerà il percorso di sviluppo infrastrutturale iniziato con l’acquisizione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali nel 2020-2021.

Il prezzo complessivo atteso che sarà corrisposto al Closing è pari a 59,2 milioni di euro per l’acquisizione della quota dell’80% di Viridis ed include una quota a titolo di anticipo dell’Earn Out pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti, da realizzarsi entro 6 anni dal Closing.