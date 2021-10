Ferrovie, in tilt tutta la linea Alta Velocità: ritardi fino a 210 minuti

1' di lettura

Giornata di passione per chi è in viaggio sulla rete ferroviaria ad alta velocità che collega l’Italia da Nord e Sud: si registrano infatti problemi sia sulla tratta Firenze-Bologna che a Roma, con ripercussioni sul traffico di tutto il Paese e ritardi che in alcuni casi raggiungono addirittura i 210 minuti. Il sito di Trenitalia fa riferimento a due diversi problemi: il primo, intorno alle 9.20, nella stazione di Firenze Castello; il secondo tra Roma Casilina e Roma Ciampino. Dalle 11.30 la situazione è totalmente degenerata.

Alcuni treni sono stati «instradati sulla linea convenzionale tra Firenze e Bologna via Prato con un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti», comunica Trenitalia. Ma i tabelloni delle stazioni ferroviarie non tradiscono: a Milano Centrale alcuni treni hanno accumulato ritardi fino a 210 minuti, a Bologna centrale si stimano ritardi fino a 150 minuti. Anche il sito web di Italo avverte su possibili ritardi fino a 158 minuti.

