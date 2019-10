«Dai cinesi alle imprese, ora il Politecnico è cosmopolita» Il rettore dell’ateneo milanese: sogno di portare l’università tra le prime cento del mondo di Luca Orlando

Ferruccio Resta, dal 2016 alla guida del Politecnico di Milano (Lab Immagine Design Polimi)

«L’ecosistema? Eccolo, più di così..». A Ferruccio Resta si allarga il sorriso mentre indica i nuovi spazi appena aperti da Edison.

Laboratori di Iot ed energy storage che ospitano decine di ricercatori, trasferiti dal Piemonte alla periferia nord-ovest di Milano per lavorare fianco a fianco con le strutture universitarie. Sorride Resta. Perché è proprio qui, nella trasformazione di un'idea in progetto il terreno più congeniale al rettore del Politecnico.

Accademico “full time” a giudicare dalle oltre 240 pubblicazioni scientifiche che affollano il suo curriculum. E che tuttavia esprimono oggi solo una parte residuale di un'attività che a tutti gli effetti è manageriale, lontana anni luce da sperimentazioni e laboratori, in qualche caso quasi frenetica. Come quando Resta e il rettore dell'Humanitas Montorsi, forse non troppo coinvolti dalla discussione in corso in un evento a Roma, sul classico foglietto di carta hanno pianificato il nuovo corso congiunto per medici-ingegneri. Partito meno di un anno dopo con un boom di iscritti (quasi 500 per 50 posti), per effetto di una domanda crescente di queste competenze ibride da parte delle aziende. Rapporto con le imprese che rappresenta il cuore della strategia di Resta, impegnato a rendere sempre più pervasivo l ’impatto dell’ateneo oltre la “semplice” attività formativa. «Nel nostro atto fondativo - racconta - è già chiarissimo l’imprinting di partenza, per la creazione di un’università che dia ascolto al sistema produttivo e che sia in grado di dare soluzioni. Certo, in alcuni momenti forse l’ateneo è stato più chiuso in se stesso e meno disponibile alle collaborazioni. In altre fasi si è invece aperto al mondo».

L’apertura, in senso lato, pare essere in effetti l’obiettivo chiave perseguito. Attraverso accordi bilaterali con università cinesi, alleanze con altri atenei italiani per l’avvio di nuovi corsi di laurea congiunti o per sostenere le start-up, intese continue con le imprese per nuovi progetti di collaborazione, laboratori e finanziamenti, acquisiti a piene mani anche attraverso i bandi di Bruxelles.

«Guardare all’Europa e al mondo delle imprese - spiega - è stata in fondo una necessità, una sorta di scelta obbligata: se i fondi pubblici per fare ricerca progressivamente si riducono puoi decidere di subire la situazione oppure di attrezzarti e reagire». Il primato nazionale è evidente nei numeri, con quasi 135 milioni raccolti nel solo programma Horizon 2020, dove il Politecnico di Milano ha “convinto” Bruxelles con oltre 300 progetti diversi. A cui si aggiungono risorse crescenti legate ai contratti siglati con le imprese, garantendo nel complesso un centinaio di milioni all’anno in termini di capacità di autofinanziamento per la ricerca.