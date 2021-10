Festa del cinema: Bnl premia “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il premio Bnl Gruppo Bnp Paribas è stato assegnato al regista Giuseppe Bonito per il film L’Arminuta, tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantoni. Il gruppo bancario, per il 16mo anno consecutivo main partner della Festa del Cinema di Roma, ha deciso per la prima volta di premiare, con un riconoscimento di 10mila euro, l’arte e la maestria di chi lavora dietro la macchina da presa: sceneggiatori, registi e autori, figure che hanno un ruolo di primissimo piano nel rendere il cinema un’emozione sempre nuova.

Storia di una adolescente tolta alla famiglia affidataria

Bonito, talentuoso regista alla sua terza opera, traduce con grande efficacia nel linguaggio cinematografico la storia di un’adolescente che viene inspiegabilmente tolta alla famiglia affidataria, che l’ha cresciuta amorevolmente in città per tredici anni, e catapultata in un mondo rurale e arcaico, presso quella che è la sua famiglia d’origine, ai suoi occhi sconosciuta, fredda e distante. Il film, prodotto da Roberto Sbarigia per Maro Film, Maurizio e Manuel Tedesco per Baires Produzioni, Javier Krause per Kaf con Rai Cinema è già n sala, distribuito da Lucky Red.

Loading...

L’affido e l’inclusione alla base del film

Il film tocca con delicatezza i temi dell’affido, dell’inclusione, dell’emancipazione attraverso lo studio, della forza che hanno le persone tra loro opposte, ma che cercano di incontrarsi. Come faranno la protagonista e la sorellina Adriana, traendo forza reciproca. È la forza che deriva dall’affidarsi l’uno all’altro, una vicinanza umana frutto dell’inclusione, della solidarietà, della tutela delle diversità.

Realizzate oltre 5mila pellicole con l’appoggio di Bnl

La banca, che da oltre 80 anni finanzia l’industria cinematografica, attraverso diversi strumenti creditizi e agevolativi, ha supportato tutta la filiera: dall’ideazione dei film alle fasi di realizzazione e distribuzione, fino alle innovazioni tecnologiche. Un impegno che ha permesso di realizzare in questi anni più di 5mila film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano e ricevuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.