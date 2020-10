Festa del cinema di Roma, via dal 15 al 25 ottobre. Patto con il pubblico e regole anti-Covid stringenti

Apertura per Soul di Docter

La quindicesima edizione della Festa sarà aperta da “Soul”, il nuovo film Pixar-Disney diretto da Pete Docter, vincitore di due Oscar per Up e Inside Out. «Ritengo che la Pixar rappresenti una delle novità più entusiasmanti avvenute nel mondo del cinema negli ultimi trent’anni, per la miscela perfetta di ironia e poesia, profondità e leggerezza: questo film, diretto da Pete Docter, ne conferma la grandezza e la genialità», ha commentato Antonio Monda, direttore artistico della Festa. Il film di chiusura è “Cosa sarà” di Francesco Bruni, «che ha raccontato con coraggio la sua malattia», ha sottolineato Monda. Fra i docu-film più attesi dal pubblico sportivo “Mi chiamo Francesco Totti” diretto da Alex Infascelli, una pellicola che ripercorre la vita del campione della Roma. Un racconto di Totti calciatore e di Totti uomo. Francesco «verrà di persona a presentare il film e ci parlerà anche dei suoi film preferiti», ha detto Antonio Monda parlando dell'evento speciale della Festa. Fra le anteprime annunciate ci sarà anche il biopic su David Bowie, interpretato da Johnny Flynn nel film Stardust. Spazio anche alle serie tv: saranno proiettati i primi due episodi di Romulus, nuova serie Sky Original, firmata da Matteo Rovere, che racconta le gesta del principe fuggiasco Yemos, dell’orfano e schiavo Wiros e della giovane vestale Ilia: insieme cambieranno il mondo dando origine alla leggenda.

Incontri ravvicinati con ospiti italiani e internazionali

Incontri ravvicinati con ospiti internazionali, a cominciare da Zadie Smith, John Waters e Thom Yorke.Tra gli incontri italiani, quello con Gianfranco Rosi, «che racconterà il suo modo unico – e straordinario – di fare cinema», ha detto Monda. Gabriele Mainetti mostrerà in anteprima mondiale le sequenze iniziali del suo attesissimo film “Freaks Out”, e i Manetti Bros faranno vedere in anteprima alcune scene dell’atteso “Diabolik”. «L’emergenza Covid - ha spiegato Monda - ci ha spinti a trasformare in conversazioni online alcuni degli incontri: sarà così ad esempio con Damien Chazelle, il quale, in collegamento da Los Angeles, farà una masterclass sul musical. E con lui un grande maestro come Werner Herzog».

Le misure anti-Covid

Alla Festa del cinema è previsto il rispetto di regole stringenti di prevenzione anti Covid. Necessario indossare la mascherina durante il controllo della temperatura corporea al varco sotto la pensilina di ingresso all'Auditorium. Se la temperatura corporea riscontrata è superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alle aree della Festa. La mascherina dovrà coprire naso e bocca ed essere indossata sempre, quindi: in tutte le aree esterne, in tutti gli spazi interni, nelle sale durante le proiezioni, in Cavea e durante le file per l'ingresso alle sale. Dovrà essere sempre mantenuto il distanziamento minimo di 1 metro tra tutte le persone che accedono. Le mani dovranno essere frequentemente igienizzate presso i punti di distribuzione del gel. La prenotazione del posto a sedere sul sito o sull'app della Festa del Cinema è obbligatoria per gli eventi per gli accreditati e a ingresso gratuito. Il pubblico nelle sale dovrà sedersi rigorosamente sul posto assegnato, i posti sono alternati per garantire il distanziamento fisico di 1 metro.

Pubblico sul red carpet solo con prenotazione

Il pubblico che vorrà assistere al red carpet dovrà prenotarsi preventivamente sul sito o sull’app della Festa: l’ingresso sarà posizionato presso il cancello posteriore dell’Auditorium Parco della Musica, situato in Viale Maresciallo Pilsudski. Una volta entrato, il pubblico dovrà seguire il percorso fino alla Cavea, mantenere le distanze di sicurezza, indossare la mascherinae occupare esclusivamente i posti contrassegnati. Il biglietto, l'accredito e/o la prenotazione dovranno essere esibiti sempre all'ingresso delle sale e degli spazi della Festa per il tracciamento elettronico. Il pubblico è invitato a presentarsi alle proiezioni con congruo anticipo e a mantenere ladistanza di sicurezza durante le file. Non sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno delle sale compresa la Cavea. Le consumazioni potranno essere effettuate esclusivamente presso le apposite aree ristoro. Non sarà attivo il servizio di guardaroba.• Non sarà possibile introdurre nelle sale oggetti ingombranti (caschi, trolley) per i quali è previsto un deposito presso il foyer Petrassi.