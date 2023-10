Festa del cinema, tre premi a Paola Cortellesi, miglior attrice Alba Rohrwacher

Premi speciali della Giuria (proposti dal presidente a scelta fra le categorie sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale):

’Ashil (Achilles)’ di Farhad Delaram

’C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi

’The Monk and the gun’ di Pawo Choyning Dorji.

Festa di Roma, Marchioni: portate uomini a vedere il film di Cortellesi

Gualtieri, successo straordinario, record presenze e grande qualità

«Siamo davvero soddisfatti, è un successo straordinario della Festa, con presenze non solo superiori all’anno scorso ma anche al pre covid. Arriveremo sopra le 90mila presenze», ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. «Tanti biglietti ma anche tanta qualità, una selezione di film che sta avendo anche tanti riscontri positivi al botteghino. Il film di Paola Cortellesi e i film francesi sono tra i primi nelle sale - ha ricordato - Un festival che sta dentro la realtà che offre qualità. Siamo soddisfatti di questa strategia di rilancio della festa e più in generale della strategia per fare di Roma veramente una capitale del cinema». «Abbiamo avuto la sfida dello sciopero di Hollywood, una sfida difficile. La Festa è stata anche l’occasione di dibattito sui temi cruciali al centro di questo sciopero intelligenza artificiale, il ruolo della creatività», ha concluso Gualtieri.