Festa della donna: perché l'imprenditoria femminile può unire mondi lontani

Ingegno, destrezza, visione, perspicacia, abnegazione, costanza, inventiva. Celebrare l'abilità imprenditoriale femminile significa avere a che fare con uno di questi mondi, oppure con più d'uno, oppure con tutti. Certamente sono caratteristiche costanti che si ritrovano nel lavoro delle donne che vi stiamo per raccontare. Designer, pittrici, artigiane. I loro pezzi mettono in luce l'abilità di chi li ha ideati, progettati, realizzati, risaltando la capacità di tessere relazioni tra materiali e artigianalità diverse, operando delle vere crasi tra mondi, tecniche e strutture. Eccoli qui, testimonianza dell'impegno fecondo delle protagoniste che li hanno pensati.

Per l'Ucraina

Bevza è un brand di abbigliamento e accessori femminili nato a Kiev nel 2006. Linee pulite, minimaliste, sofisticate. Sartorialità e palette tenui sono la cifra dei prodotti del marchio. Ispirata dal patrimonio nazionale, la fondatrice e direttrice creativa Svitlana Bevza ha ripreso simboli etnici e codici naturali ucraini, reimmaginandoli. Il risultato sono articoli di qualità, prodotti nel rispetto della natura e fatti per durare, come i cappotti ecologici stampati digitalmente e i pezzi lavorati a maglia. In particolare la barca a vela è l'emblema di questa collezione primavera/estate. È stata adattata anche per diventare pochette, qui in versione gialla, in viscosa spessa satinata. Pensata come simbolo che traghettasse verso un futuro più sostenibile per il pianeta, oggi assume un altro messaggio. Sembra voler dire “we are all in the same boat”. Sul sito di Bevza infatti si può leggere come a seguito dell'invasione dell'Ucraina, tutte le spedizioni sono rimandate. Prendendo spunto da alcune forme di solidarietà che si sono diffuse in questi giorni, è possibile iniziare a ordinare il proprio capo ora, aspettando di riceverlo più avanti, iniziando però a pagarlo.

Mondi incrociati

Nada Debs è una designer libanese che, ispirandosi alla natura, ai suoi colori nelle nuance terra, acqua e fuoco, ha dato vita ad accessori sofisticati come sottobicchieri, porta caraffa, svuota tasche che fanno della combinazione di elementi il loro tratto distintivo. In particolare è l'intarsio in pelle la novità più importante di questa stagione. I motivi geometrici in rilievo sulla pelle si fondono, esaltati dai materiali e dall'abilità degli artigiani, in primis dei maestri della curvatura del legno. Per un risultato finale che mixa il design giapponese e la lavorazione mediorientale, nel perfetto spirito identitario di Nada Debs, di origini levantine, cresciuta tra il Giappone e gli Usa e attualmente attiva tra Dubai e Beirut.

Tessere fili

Paralumi personalizzati realizzati con materiali riciclati e a basso impatto, ma anche collezioni speciali per chi vuole avere già alcune ispirazioni di paralumi dai colori combinati. Sicuramente, comunque si scelga, è un tripudio di tonalità che armonicamente si accostano e compenetrano. Gemma Margalef Soldevila è nata a Barcellona e si è trasferita a Milano nel 2003. Nel 2018 ha creato Caliu Milano: un mondo di paralumi attenti alla sostenibilità, fatti con materiali completamente riciclabili, biodegradabili e non tossici. Oltre alla possibilità di progettare il proprio paralume o di cercare tra le collezioni, sono in vendita anche alcuni pezzi unici. Come la lampada in filo di cotone Serie1 Gold, realizzata a mano con pregiati filati italiani e cotone satinato color oro, che perfettamente si abbina ai toni del blu, del rosa e del grigio, con cui è stata ideata. Tutti gli oggetti sono pensati per durare, sono quindi smontabili, riparabili e durevoli.

Dipingere la terra

Materia Ceramica ha una storia tutta italiana. Parte da Maria Antonietta Taticchi, che da oltre 30 anni lavora a mano e dipinge ceramiche dove racconta gli scorci delle sue colline e dei paesaggi umbri. Quest'artista ha aperto il suo laboratorio nel 1986 nel centro storico di Perugia dopo aver appreso i segreti della ceramica dai maestri artigiani di Deruta. Nel 2015 si unisce a lei anche la figlia, Caterina Aquinardi, per creare disegni astratti ispirati alla natura.L'argilla usata dai tornianti di Deruta viene estratta dalle cave vicino al fiume Tevere e dopo viene sottoposta a particolari processi di raffinazione. Maria Antonietta si reca proprio nei laboratori dei vasai e dei tornianti per scegliere i pezzi, e poi li porta nel suo studio, dove li leviga, li spolvera, li immerge nello smalto bianco. E poi li dipinge con terre e polveri di ossidi metallici mescolati ad acqua. Il brand è stato acquisito dalla piattaforma Artemest.